Mobilné telefóny s primnohými funkciami frustrujú

Priveľké množstvo funkcií, ktoré ponúkajú moderné mobilné telefóny, a najmä ich komplikované nastavanie mnohých frustruje a hnevá. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Mformation, ktorý sa uskutočnil vo Veľkej Británii a USA. Jeho výsledky zverejnil spravod

20. jan 2009 o 8:10 SITA

BRATISLAVA 19. januára (SITA) - ajský portál news.bbc.co.uk.

Šesťdesiatjeden percent zo 4000 opýtaných ľudí prirovnalo nastavenie nových aplikácií k zmene bankových účtov. Nový mobilný telefón a jeho nastavenie frustruje 85 percent ľudí. Drvivá väčšina (95%) by mnohé funkcie používala častejšie, ak by bola jednoduchšia ich inštalácia.

"Moderné telefóny sú schopné urobiť obrovské množstvo vecí, ale paradoxne veľa ľudí nepoužíva tieto vymoženosti," povedal hovorca Mformation Matthew Bancroft. Dodal, že ľudí frustruje, že musia volať na zákaznícku linku alebo hľadať pomoc na internete. Navyše, zlé skúsenosti podľa neho odrádzajú od skúšania nových funkcií. "Ak aplikácia raz alebo dvakrát nefunguje, už to jednoducho viac nevyskúšajú," vyjadril sa.

Jeho slová potvrdilo 61 percent respondentov a respondentiek. Aj keď nastavenie aplikácie by malo zabrať len pätnásť minút, mnohým to trvá aj dlhšie ako hodinu, upozornil Bancroft. Dodal, že väčšina chce využiť služby ako mobilný internet, čítanie e-mailov či posielanie obrazových správ, no odradí ich príliš veľké množstvo iných funkcií.

Podľa Bacorfta by možno pomohlo vypracovanie štandardov pre bežné úkony. Moderné telefóny by podľa neho mali obsahovať funkciu, ktorá by umožnila predpokladať, čo chce používateľ či používateľka urobiť.