Ľudia začali platiť za hudbu - vďaka videohrám

19. jan 2009 o 14:21 Ján Kordoš

A vo svojej podstate má pravdu, pretože podobne ako v jednej z prvých úspešných hier, aj v hudobných tituloch ide o váš postreh pri „zhora útočiacich nepriateľoch“. V jednoduchosti je sila, to už vieme. Prekvapujúcu pravdu však Novoselic vyslovil so smiechom: ľudia podľa neho po dlhom čase znovu začali platiť za hudbu, kupovať si skladby. Aj keď prostredníctvom hier, ale predsa. Paradoxne teda hry ukázali hudobnému priemyslu, že to skutočne ide a ľudia sú ochotní za hudbu platiť.

Zdroj: Kotaku