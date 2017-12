40 percent kapacity navyše

Zdá sa vám, že Li-Ion a Li-Pol batérie sú na hrane možností technológie? Práve v tomto roku by mala na trh vstúpiť nová napájacia platforma, ktorá by to mala ukázať v praxi. Nové zinkovo-strieborné akumulátory vraj ponúknu až o 40 percent vyššiu kapacitu.

19. jan 2009 o 10:22 Milan Gigel, (mg)

Aj keď výrobca – firma Z-Power – zatiaľ neprezradila, s ktorým výrobcom notebookov a mobilov podpísala kontrakt, s novou generáciou akumulátorov by sme sa mohli stretnúť na pultoch predajní už tento rok. Pre koncového spotrebiteľa to môže znamenať viacero možností – zníženie hmotnosti notebookov o 40 percent, zvýšenie výkonu notebookov o 40 percent, alebo dlhšiu výdrž mobilných zariadení. Žiaľ, kapacity akumulátorov stúpajú od momentu, kedy notebooky a mobily ovládli svet, žiaľ výrazne vyššej výdrže sme sa stále nedočkali. Opäť pôjde o krok vpred, z ktorého spotrebiteľ nebude mať žiadne výhody? Na záver to najdôležitejšie - formáty článkov budú rovnaké, ako pri súčasnej Li-Ion technológii, zachované budú aj napätia. To znamená, že výhody nového spôsobu napájania budú môcť používať aj staršie zariadenia na trhu.