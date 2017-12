A čo robíte na internete vy?

Internet už nie sú len navzájom prepojené počítače, technológia. Stáva sa spoločensko-kultúrnym fenoménom, ktorý má zásadný vplyv na životný štýl, nákupné správanie, biznis i médiá.

19. jan 2009 o 0:00 Marian Timoracký, marketingový poradca, United Consultants

Ustavične rastúci počet používateľov internetu čelí rok čo rok novým výzvam. Míľnikmi boli - pri spätnom pohľade - prvé webové stránky, internetové prehliadače, masové rozšírenie elektronickej pošty, telefonovanie cez internet, virtuálne svety, a momentálne sa zdá, že najväčším hitom sú sociálne siete. Však to poznáte: „Kto nie je na fejsbúku, ako keby ani nebol." No súčasný internet nie je len o sociálnych sieťach.

Šesť typov používateľov internetu

Spoločnosť Forrester Research neustále sleduje spotrebiteľské správanie ľudí na internete.

Nedávno jej pracovníci Charlene Li a Josh Bernoff zverejnili, že sa im podarilo identifikovať viacero skupín ľudí, ktorí sa líšia podľa toho, čo na internete vlastne robia.

Záleží totiž na tom, či sa chcú primárne spájať alebo spolupracovať, či chcú reagovať jeden na druhého, alebo dokonca organizovať virtuálny svet.

Popísali tak základné typy súčasného používateľa internetu, ktoré tvoria určitú hierarchickú štruktúru, pyramídu, alebo - jednoduchšie - rebrík. Na jeho vrchole sú Tvorcovia, na opačnom konci - Nečinní.

(1) Tvorcovia vytvárajú spoločenský obsah webu. Aspoň raz mesačne napíšu niečo na svoj blog alebo aktualizujú webovú stránku. Dávajú na web všetko, čo vytvoria: videá, hudbu, články, postrehy či príbehy.

(2) Odporcovia alebo frfloši. Sami nikdy nič nevytvorili, no neustále kritizujú, čo vytvorili iní. Zapájajú sa do internetových diskusií k článkom, komentujú blogy, hodnotia produkty a služby, opravujú heslá vo wikipédii... atď.; skrátka, keby nebolo sociálneho obsahu, nemali by čo kritizovať.

(3) Zberatelia - kategorizujú obsah sami pre seba i pre druhých. Do počítačov a mobilných telefónov ukladajú zaujímavé webstránky, hlasujú za ne, značkujú si ich, čím ovplyvňujú vyhľadávanie stránok inými. Títo používatelia vlastne ovplyvňujú náš budúci pohľad na svet. Sú elitou internetu.

(4) Členovia sú aktívni v sociálnych sieťach ako Facebook či MySpace. Zveľaďujú svoje profily, vyhľadávajú nových priateľov a zapájajú sa do skupín, ktorými vyjadrujú svoj názor či postoj.

(5) Diváci - skonzumujú všetko, čo ostatní vymyslia: blogy, videá, podcasty, diskusné fóra, recenzie. Sú to pozorovatelia, voyeri, ktorí pozorne všetko sledujú, čítajú, pozerajú, no nechcú alebo sa boja zapojiť do interakcie s inými.

(6) Nečinní - na internete sa nezapájajú vôbec do ničoho, ostávajú iba pri čítaní e-mailov a vyhľadávaní informácií.

(Zdroj: Li, Ch. - Bernoff, J.: Groundswell, Forrester Research Inc., 2008)

Nerobme si ilúzie, že slovenskí používatelia internetu sú iní. Mimochodom, spomínaný Facebook mal v septembri minulého roka viac než 64­tisíc užívateľov zo Slovenska a medziročný nárast jeho používania používateľmi zo Slovenska je 191 percent.