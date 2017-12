Vedci chcú za peniaze únie prístroje,s ktorými by konkurovali svetu

BRATISLAVA. Státisíce eur zo zdrojov EÚ a štátu, o ktoré prostredníctvom projektov úspešne žiadali na takzvané centrá excelentnosti viaceré vysoké školy a ústavy Slovenskej akadémie vied (SAV), chcú vedci využiť najmä na nákup moderných prístrojov. Očakávajú, že vďaka nim slovenský výskum nestratí kontakt s vedeckým bádaním vo svete, vyplynulo z ankety ČTK. Výskum sa považuje za kľúč k zvyšovaniu životnej úrovne v budúcnosti.

"Máme na to ľudí a som presvedčený, že keď infraštruktúra bude taká ako vo vyspelej časti Európy, výsledky prídu veľmi rýchlo," zhrnul svoje očakávania vedec z košického Ústavu materiálového výskumu SAV Ján Dusza. Spolu s ďalšími odborníkmi uspel s projektom vytvorenia centra excelentnosti zameraného na skúmanie nových materiálov. Získal 1,3 milióna eur (zhruba 40 miliónov korún). Výskum centra sa zamieria na keramické kompozity, supravodivé či magnetické materiály.

Moderné prístroje chce vďaka európskej podpore centier excelentnosti nakúpiť aj Astronomický ústav SAV či Stavebná fakulta Žilinskej univerzity. "Malo by nám to pomôcť v mnohých oblastiach. Práve štrukturálne fondy nám pomôžu udržať krok, pretože to sú prostriedky, ktoré by sa v našej ekonomike sotva našli," povedal riaditeľ Astronomického ústavu Ján Svoreň. Vedci na Slovensku pritom v minulosti opakovane žiadali, aby sa finančná podpora výskumu výrazne zvýšila.

Slovensko síce podľa neho nemôže konkurovať napríklad vedcom, ktorí využívajú Hubblov teleskop obiehajúci okolo Zeme, ale vo vybraných oblastiach astronómie sa udržiava vo svetovej špičke. Prostredníctvom centra excelentnosti sa chce ústav a ďalší partneri sústrediť na skúmanie Slnka, asteroidov či prípravu prístrojov, ktoré využívajú družice, dodal.

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity chce zase svoje centrum zamerať na oblasť staviteľstva. Pracovisko by malo byť vybavené špičkovou technikou na skúmanie materiálov a aj odhaľovanie prípadných chýb v nich, zhrnul dekan fakulty Ján Čelko.

Ministerstvo školstva rozdelilo z peňazí, ktoré Slovensko získa z EÚ prostredníctvom operačného programu výskum a vývoj, na 45 plánovaných centier excelentnosti spolu 55,6 milióna eur (zhruba 1,7 miliardy korún). Reálne sa úspešní žiadatelia k peniazom dostanú v nasledujúcom období.

Operačný program výskum a vývoj patrí objemom vyčlenených peňazí medzi stredne veľké. Z EÚ je naň určených asi 1,2 miliardy eur (36 miliárd korún). Celkovo môže Slovensko prostredníctvom takzvaných štrukturálnych fondov v rokoch 2007 až 2015 získať asi 11,6 miliardy eur (350 miliárd korún).