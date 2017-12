Stereotypy sú v našom živote dôležité

19. jan 2009 o 17:38 TASR

BRATISLAVA. Odborníci na chronológiu, vedeckú disciplínu zaoberajúcu sa ľudskými biorytmami, tvrdia, že pokiaľ sa človek podriadi hlasu svojho tela, bude efektívnejšie myslieť aj pracovať.

"Ich ignorovanie môže vyústiť do depresií, neuróz, tráviacich alebo cievnych problémov najmä v zimnom období, ktoré celkovo nevplýva na náš organizmus pozitívne." Pre TASR to povedala vedecká pracovníčka Fyziologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a členka Spoločnosti pre vyššie funkcie mozgu pri Slovenskej lekárskej spoločnosti Daniela Ostatníková.

Vnútorné hodiny človeka podľa fyziologičky vychádzajú z 24-hodinového cyklu, riadia sa nimi všetky procesy v tele a ovplyvňujú jeho fyzickú aj psychickú kondíciu, spresnila s tým, že aj to je dôvod, prečo náš organizmus obľubuje stereotyp.

Správanie a myslenie človeka počas celého dňa významne ovplyvňuje aj vylučovanie hormónov počas a pri pravidelnom režime vie hormonálna sústava ako má pracovať.

"Napríklad, prv než sa ráno prebudíme a aj v spánku máme dobre nastavený stereotyp, asi dve hodiny pred pravidelným časom vstávania sa začína vyplavovať kortizol. Je to stresový hormón, ktorý pripravuje organizmus na to, aby sme neboli po zobudení ešte tri hodiny ospalí," uviedla Ostatníková. Podľa nej nás pripraví na stretávanie sa so situáciami, na ktoré musíme od rána reagovať. "Telo vďaka nemu predvída, ako sa má prispôsobiť tomu, čo nás čaká o dve-tri hodiny, dodala fyziologička.

Rovnako sa správajú pohlavné hormóny. Podľa Ostatníkovej vrchol vyplavovania testosterónu prichádza tiež ráno, postupne sa znižuje a večer ho máme najnižšiu hladinu. "Keď sa zvečerí, začína sa vyplavovať hormón melatonín hormón spánku a ten spomaľovaním životných pochodov pomáha nášmu telu pripravovať sa na spánok," upozornila.

Ostatníková tiež konštatovala, že pravidelný denný stereotyp hovorí telu, že všetko je v poriadku a v akých rytmoch má pracovať. "Na základe vžitých stereotypov predvída, čo bude za dve tri hodiny nasledovať a tomu prispôsobuje napríklad vyplavovanie adrenalínu a iných hormónov. Tým v každom danom momente dňa automaticky zabezpečuje najefektívnejšie fungovanie organizmu," vysvetlila.

Podľa Ostatníkovej je teda prirodzené, že každé vybočenie zo zaužívaného stereotypu je pre organizmus určitý stres. Ako príklad uvádza športovcov, ktorých telo je vďaka pravidelnému tréningu zvyknuté na dávku endorfínov, teda hormónov šťastia a dobrej nálady, ktorí sa pri vynútenej prestávke zrazu začínajú cítiť nekomfortne.

"Ľudský organizmus sa veľakrát prirovnáva k počítaču, ale počítač je čajový odvar. To, čo dokáže ľudský organizmus, to sa počítaču ani nesnívalo, lebo počítač vymyslel človek a ten, kto vymyslí takého zariadenie, musí byť pred ním ďaleko vpredu," konštatovala s úsmevom Ostatníková s tým, že za roky práce v oblasti fyziológie neprestáva obdivovať organizáciu ľudského tela. "Čím viac objavujeme a vieme, tým sme pokornejší. Pre dokonalé fungovanie všetkých sústav človeka v antagonistickom alebo agonistickom pôsobení je pre mňa ľudský organizmus stále najväčší zázrak," uzavrela.