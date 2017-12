Čo sa predávalo v USA minulý rok

Najpredávanejšie hry za december 2008 (za názvom hry je uvedená platforma) 1. Wii Play w/ Remote (Wii) - 1.46 miliónov predaných kusov

2. Call of Duty: World at War (X360) - 1.33 mil.

3. Wii Fit w/ Balance Board (Wii) – 999 tisíc

4. Mario Kart Wii (Wii) - 979 tisíc

5. Guitar Hero: World Tour (X360) - 850 tisíc

6. Gears of War 2 (X360) - 745 tisíc

7. Left 4 Dead (X360) - 629 tisíc

8. Mario Kart (Wii) - 540 tisíc

9. Call of Duty: World at War (PS3) - 533 tisíc

10. Animal Crossing: City Folk (Wii) - 497 tisíc