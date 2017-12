Ako sťahovať videá z YouTube?

Do mobilu, vreckového prehrávača či do počítača - na ďalšie použitie si môžete stiahnuť videá zo všetkých obľúbených serverov. Aj keď to naoko neponúkajú, stačí siahnuť po softvéri, ktorý vypátra umiestnenie multimédií a postará sa aj o prevod do správneh

16. jan 2009 o 6:00 (mnk, mg)

Písmo: A - | A + 19 0 o formátu. Sothink Web Video Downloader v1.2 Build 81030 Sothink Web Video Downloader je výborný program na sťahovanie videí z internetových stránok ako napríklad YouTube, MSN, Google a podobných.

Aplikácia, ktorá beží na pozadí, automaticky nájde video formát na stránke a ponúkne možnosť jeho uloženia na pevný disk. Sothink Web Video Downloader podporuje sťahovanie videí v rôznych typov súborov (swf, wmv, asf, avi, mov, mp4, m4v, 3gp, rm, rmvb a pod ..) zo stránok, ktoré majú vo svojich obsahoch videá. Inteligentný monitorovací systém aplikácie zisťuje online video prehrávajúce sa vo vašom internetovom prehliadači a ponúkne vám možnosť uloženia na disk jedným klikom. Jednou z vlastností programu je história stiahnutých videí, ktorá okrem názvu videa obsahuje veľkosť, rozlíšenie a čas videa, dátum začiatku a konca sťahovania a URL, z ktorého bolo video stiahnuté. Sothink Web Video Downloader obsahuje aj Flash Video Player, pomocou ktorého si môžete stiahnuté videá prehrávať. Na ďalšie práce s videami sú vhodné iné produkty firmy Sothink ako napríklad Sothink FLV Video Converter alebo Sothink SWF Decompiler, vďaka ktorým môžete videá konvertovať do iných formátov. Stiahnuť zo servera tahaj.sme.sk (5.07 MB, Shareware) Free YouTube Download v2.2.3.52 Free YouTube Download je aplikácia na sťahovanie videí z YouTube na pevný disk.

Stiahnuté videá môžu byť uložené vo formátoch AVI, MP4 alebo FLV (Flash Video). Nová verzia programu podporuje sťahovanie videí v HD (High Definition) rozlíšení a HQ (Higher Quality) kvalite. Softvér obsahuje dávkovač úloh a vybrané videá budú uložené na disk v priebehu jednej úlohy. Free YouTube Download neobsahuje žiadny spyware ani adware, takže sa nemusíte obávať pop-up okien alebo nechceného softvéru. Program je freeware a môžete ho používať zadarmo. V prípade, že YouTube niečo zmení na ich stránke, odporúčam stiahnuť novšiu verziu, ktorá bude mať tieto zmeny implementované. Stiahnuť zo servera tahaj.sme.sk (5.69 MB, Freeware) GetTubeVideo v4.0 GetTubeVideo je program, ktorý umožňuje stiahnuť a skonvertovať videá uverejnené na populárnych internetových stránkach. Stiahnuté videá môžete skonvertovať do nasledujúcich typov súborov: 3GP, ASF, AVI, FLV, MOV, MP4, MPEG, OGG a WMV. Zoznam stránok, z ktorých tento program dokáže sťahovať videá je nasledovný: youtube.com, video.yahoo.com, myspace.com, metacafe.com, dailymotion.com, video.google.com, hi5.com, archive.org, badjojo.com, bangbros.com, bebo.com, blip.tv, boysfood.com, break.com, broadcaster.com, buzznet.com, camelstyle.net, crunchyroll.com, dachix.com, gametrailers.com, gofish.com, heaven666.org, ifilm.com, imeem.com, kaktuz.com, lifeout.com, liveleak.com, livevideo.com, megarotic.com, megavideo.com, mtv.com, multiply.com, netlog.com, peekvid.com, perfspot.com, photobucket.com, pornotube.com, redtube.com, revver.com, ringo.com, rude.com, sexyandfunny.com, sexyclips.org, sidereel.com, smog.pl, sports.espn.go.com, tagged.com, uncutvideo.aol.com, xtube.com, youporn.com, yuvutu.com a zedge.net. Stiahnuť zo servera tahaj.sme.sk (5.15 MB, Shareware)