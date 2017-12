2K Games: Na Nintendo Wii je kopec mizerných hier

15. jan 2009 o 17:40 Ján Kordoš

Hartmann povedal, že sa z Nintenda Wii stala platforma pre casual projekty, ktoré tvoria drvivú väčšinu hier prichádzajúcich na pulty obchodov. Skutočne kvalitných hier, ktoré by mali byť produkované, je len zlomok. Vysvetlil to na pláne 10 hier za rok pre Wii od jednej firmy. Niektoré spoločnosti si myslia, že ak vydajú dve hry, ktoré sa uchytia, dostanú dostatok peňazí na 8 ďalších projektov, ktoré sú nenáročné na vývoj (časovo aj finančne), pretože ide o súbor minihier a nejako sa to predsa predá – najlepšie ak je hneď jeho cena nižšia. Veď je to hra na Nintendo Wii.

Podobne to funguje aj na PC casual scéne, avšak tu sa nenáročné projekty nederú priamo do obchodov, ale sú predávané prostredníctvom internetu. Práve to vadí Hartmannovi, pretože každý predajca chce mať vo svojom obchode čo najviac projektov pre najpredávanejšiu platformu, pričom vôbec nevadí, že väčšina nestojí za zahranie.

Určite to však začne hnevať predajcov, pretože tí budú mať mnoho hier, ktoré budú neznáme a nemusia sa predať. Kupujúci, hlavne tí neoboznámení s hrami, nečítajúci herné recenzie, si kúpia čokoľvek, len aby to bolo spustiteľné a následne môžu byť sklamaní a dokonca napádať keď už nie predajcov, tak vývojárov za slabý titul. Hartmann prehlásil, že predajne sú zaplavené týmito mizernými hrami.

Nedá sa protestovať, len prehlásiť: Nintendo Wii chcelo byť mainstreamovou platformou – a teraz sa ňou stalo. Neznamená to len najvyšší predaj, má to aj svoje tienisté stránky.

