Google upratuje. Zbavuje sa kedysi nádejných projektov

Google končí s mikrokomunitnou službou Jaiku a ďalšími službami, ktoré neuspeli. Zbavuje sa mikroblogovacej služby, videostreamingového servera, mobilnej aplikácie a skenovacej služby, ktorá sprístupňovala na webe firemné katalógy produktov.

15. jan 2009 o 19:00 Tomáš Ulej

Nie všade, kde Google šliapne, slávi iba úspech. Tam, kde so svojimi službami nenašiel dostatočne veľké publikum, začal dnes upratovať. Zbavuje sa mikroblogovacej služby, videostreamingového servera, mobilnej aplikácie a skenovacej služby, ktorá sprístupňovala na webe firemné katalógy produktov.

Čo všetko Google ruší?

Mikroblogovacia služba Jaiku už musela Google stáť nemálo nervov. Odvtedy, čo ju v roku 2007 firma kúpila, prekonala technické problémy a musela čeliť veľkému odlivu používateľov ku Twitteru. Teraz sa jej Google čiastočne vzdáva - uverejní jej zdrojové kódy a na jej vývoji sa po novom už majú podieľať len používatelia. Má byť platformou, na ktorej si svoju vlastnú mikroblogovaciu službu bude môcť vytvoriť každý, informovala firma na svojom firemnom weblogu.

Služba Google Video stratila svoje čaro po tom, čo Google kúpil populárnu službu YouTube.com. Videá, ktoré do nej nahrali používatelia, zostanú, nebude už však možné pridávať nové.

Google ukončuje aj vývoj služby Google Notebook, ktorá umožňovala robiť si na webe jednoduché pripomienky a poznámky. Používatelia, ktorí si na ňu zvykli ju budú môcť používať ďalej. Služba už však nebude k dispozícii pre nových používateľov. A firma ju prestane vyvíjať - vrátane napríklad jej integrácie do nových verzií prehliadačov.

Mobilná sociálna sieť Dodgeball, ktorú Google kúpil v roku 2005 od študentov Dennisa Crowleyho a Alexa Rainerta z New York University, o pár mesiacov zanikne tiež. Používatelia službe pomocou mobilu oznamovali svoju polohu a ona ich zase informovala o polohe ich priateľov.

Google skenoval firemné katalógy a uverejňoval ich vrámci služby Google Catalogs. Vraj sa na tom veľa naučil. Po novom to už robiť nebude. Skenovacie ambície firmy vyústili do služby Google Books, ktorá skenuje obsah celých knižníc a zverejňuje ich na internete.

Prečo to firma robí?

Chceme sa viac venovať tomu, čo ľudia milujú, ako tomu, čo milujeme my - povedal ešte v novembri novonastupujúci riaditeľ Google Labs Stuart Smith pre server Australian IT. "Čo sa dnes bežne deje, je že množstvo vývojárov produkuje množstvo vecí a potom ich upravujú dovtedy, kým pre ne nenájdu dostatok používateľov," povedal. "To, čo vskutočnosti nikdy nerobili je pozrieť sa na verejnosť, pochopiť jej potreby a povedať si - tu niekde je diera, skúsme ju zaplniť," povedal Smith.

Ešte pred niekoľkými týždňami Google zrušil sociálnu sieť Lively.

Google bude podľa servera Searchengineland.com po novom aj prepúšťať. O svoje miesto by malo prísť sedemdesiat až sto vývojárov. Vo firme tiež dôjde k presunu viacerých zamestnancov z projektu do projektu.

Ktoré projekty budú ďalšie?

Ktoré projekty budú ďalšie na rane? Hovorí sa o ďalších neúspešných službách, ktoré by mohol chcieť gigant pustiť cez palubu. Najviac o encyklopédii Knol, ktorou Google zatiaľ neúspešne konkuruje Wikipédii a tiež o mobilnej aplikácii GrandCentral.com.

