Najlepšie herné scenáre roku 2008

15. jan 2009 o 16:36 Ján Kordoš

Command & Conquer: Red Alert 3

Dangerous High School Girls in Trouble

Fallout 3

Star Wars: The Force Unleashed

Tomb Raider: Underworld

Vybraná pätica je rozhodne zaujímavá už len tým, že nedokážeme pochopiť, čím si hollywoodskych scenáristov získal napríklad taký Red Alert 3 - o zbytku okrem Falloutu 3 nehovoriac. Isteže, základná myšlienka ruského hrania sa s časom a následným atakom na Ameriku je pre inak akčnú real-time stratégiu fajn pozadím, avšak najlepší scenár? Vieme si predstaviť mnoho lepších zápletiek, len tak bez premýšľania vyberáme Dead Space, Overclocked, Alone in the Dark, Mass Effect (PC), Metal Gear Solid 4, Grand Theft Auto 4, Left 4 Dead (taká menšia zombie úchylka) a mnoho ďalších. Váš typ na najlepší herný scenár?

Zdroj: Joystiq