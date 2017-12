Canyon CNR-MPV5 – prehrávač pre nenáročných

Svojim vyhotovením a parametrami nepatrí medzi špičku na trhu, ak si však potrpíte viac na úžitkovú hodnotu ako komfort, máte v rukách prehrávač, ktorý za rozumný peniaz ponúka 4 gigabajty pamäte, hudbu, rádio, videá a pamäťový slot pre rozšírenie kapacit

15. jan 2009 o 14:40 Milan Gigel, Milan Gigel, (mag)

Canyon CNR-MPV5 4GB

Parametre MP3, JPEG, BMP, WMA, MTV prehrávač

FM rádio tuner 87,5 - 108 MHz

mikrofón, farebný 2" LCD displej 176x220 px

čítačka TXT dokumentov

8-hodinová výdrž

12x44x83 mm, 50 g

Cena: €42

Hodnotenie: 3/5

y. Otestovali sme ho, aby ste si boli istí, že nekupujete „mačku vo vreci“.

Lacno, avšak kvalitne

Nie, nehľadajte žiadne kovové rámy, ani výstuhy, ktoré by tento prehrávač robili nezničiteľným. Práve naopak. Ide o príklad toho, že aj s nízkym rozpočtom sa dá dosiahnuť „look“, ktorý upúta. V tomto prípade môžeme hovoriť o silnom kontraste športových farieb, ktorý je pre Canyon typický, v rovnakom duchu sa nesie aj grafická stránka firmvéru.

Sendvičovité rozloženie obalu do troch vrstiev so sebou prináša pružnosť – ak prehrávač spadne na zem, konštrukcia náraz odpruží. Elektronika uložená vo vnútri tak zostane bez ujmy. Horšie je to však s krytím displeja. Jeho krytie je síce vzdialené od povrchu displeja až 2 milimetre, ak sa však vo vrecku prehrávač stretne s kľúčmi, alebo mobilom, pri silnejšom zatlačení sa môže stať, že praskne. V drahších prehrávačoch preto nastupujú na scénu húževnatejšie materiály. Rozbitý displej vám dnes nevyreklamuje nik.

Ovládanie pýta zmeny



Aby bol ovládanie čo najintuitívnejšie, postavené je na osvedčenom prvku – päťsmerovom ovládači, ktorý pozostáva z piatich kovových mikrospínačov. Táto konštrukcia zaisťuje, aby ovládač nezlyhal ani pri intenzívnom, každodennom používaní, kde je tlak prstov silnejší, ako by si nejeden výrobca predstavoval. Ak máte ťažké prsty, už sa nebudete musieť báť, že membrána zlyhá.

Čo nás však zamrzelo je celková koncepcia ovládania. Do kontextu sa vstupuje krátkym kliknutím na tlačidlo M, do hlavného menu cez dlhšie podržanie. Avšak, aj keď sú položky menu zobrazené vždy pod sebou, pre pohyb je nutné používať tlačidlá vpravo a vľavo. To pôsobí zmätočne a bude vám trvať dlho, kým si na túto anomáliu zvyknete. Keďže firmvér je plne lokalizovaný a nechýba možnosť jeho aktualizácie, zostáva iba dúfať, že časom sa tento problém vytratí.

Hudba z internej pamäte, ale aj karty

Ak nemáte radi špeciálne softvéry pre nahrávanie a triedenie skladieb do prehrávača, dobrou správou je, že si sami zvolíte, aký profil bude pri pripojení USB kábla k dispozícii. Zariadenie sa dokáže tváriť ako štandardné zariadenie formátu USB Mass Storage, kde multimediálny obsah nahrávate do adresárov, ale rozumie si aj s Media Playerom, aby ste mohli využiť funkcie katalógu. V oboch prípadoch však pri nahrávaní skladieb do prehrávača neprekročíte rýchlosť 7,8 megabajtu za sekundu.

Výhodou je, že internú pamäť je možné kombinovať s pamäťovou kartou formátu miniSD – čiže rovnakým formátom, ktorý vládne svetu mobilných telefónov. Žiaľ, v prehliadači adresárovej štruktúry akosi chýba podpora rýchleho prechodu medzi médiami. Treba tak urobiť v špeciálnom systémovom nastavení. Buď obsluhujete pamäťovú kartu, alebo internú flešku.

Skladby sú podporované v dvojici najčastejšie používaných formátov MP3 a WMA, s tradičným náhľadom informačných tagov. Viac pestrosti by síce nezaškodilo, väčšina používateľov však i tak siaha po iných formátoch iba príležitostne.

Filmy na slabom displeji nevyniknú

Dvojpalcová uhlopriečka pôsobí na prehrávači atraktívne, so slabým rozlíšením 176x220 bodov a nie veľmi širokým pozorovacím uhlom, je to už horšie. Nie, že by nebolo možné filmy na displeji sledovať, mizne však množstvo detailov, ktoré spolu so stratovou kompresiou dostávajú funkciu na pokraj použiteľnosti. Pri videoklipoch vám to možno vadiť nebude, pri seriáloch a celovečerných filmoch je to podstatne horšie.

Čo nás zamrzelo je skutočnosť, že všetky videonahrávky je potrebné pred kopírovaním nanovo enkódovať priloženým softvérom. Keďže podporuje iba jedno procesorové jadro, postup je pomalý a pri 30-minútovom videu v plnej kvalite možno počítať s 300-megabajtovým súborom. Prehrávač používa kodek s pevne nastavenou trojicou profilov, konvertované videá majú koncovku MTV.

Je to ako videozábava na mobile – po pár minútach máte dosť, avšak tínedžeri dokážu aj pri malom displeji vysedávať do odpadnutia.

Rádio, fotky, knihy

Ak vás zunuje to, čo máte vo vrecku, predĺženou rukou je FM tuner bez RDS dekodéra, ktorý umožňuje do pamäte zaznamenávať vysielanie. Citlivosť prijímača je priemerná, selektivita je na tom horšie. Pre posluch lokálnych staníc s dobrým signálom však postačí – rovnako ako pri cestovaní vo svete. Aspoň viete, čo sa deje.

Vreckový fotorámik so snímkami s rozlíšením displeja nie je žiadnou chválou, ak však prehrávač zvláda videá, potom by bolo chybou zabudnúť na fotografie. Pre zabudovanie jednoduchého diktafónu platí to isté.

Nuž a čítačka elektronických kníh? Očakáva textový súbor, diakritike rozumie. Dokonca si pamätá aj miesto, kde ste pri čítaní skončili. Ak máme však hodnotiť formátovanie a výstup, mohlo by to byť lepšie.

8 hodín a dosť

Najväčším obmedzením tohto prehrávača je výdrž zabudovaného akumulátora. Na jedno nabitie ponúka energiu na 8 hodín používania a príliš nezáleží na tom, či sa venujete hudbe, alebo filmom. V dnešnej dobe, keď v podobnom formáte ponúka konkurencia 20 až 30 hodín to určite nie je mnoho. Dá sa povedať, že za týchto podmienok dokáže prehrávaču konkurovať mobilný telefón. A to je tak trochu smutné.

Canyon CNR-MPV5 je prehrávač, ktorý vo svojej cenovej kategórii dokáže zaujať neskúseného a nenáročného používateľa, ktorý hľadá lacnú kratochvíľu na zábavu počas každodennej migrácie do školy, či práce. Vyhotovenie zodpovedá cene, funkcie pokrývajú každodenné potreby. Ak by však úpravou firmvéru dosiahol spotrebiteľ vyšší komfort, a batéria pokryla dlhší časový úsek, šlo by o výrazný skok vpred.