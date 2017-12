OLED televízory existenciu LCD modelov neohrozia

15. jan 2009 o 9:30 Milan Gigel

Tvrdí to manažment spoločnosti Samsung, ktorá je jedným z najväčších výrobcov plochých panelov na trhu. Podľa informácií pochádzajúcich z okrúhleho stola na veľtrhu CES pôjde o ďalšiu voľbu pre spotrebiteľov. Ponuka výrobcov sa tak rozšíri, nie však okamžite.

LCD, OLED, alebo Plazma?

Je zrejmé, že spotrebiteľská dilema nadobudne v dohľadnej dobe nový rozmer. K dvom sériovo vyrábaným technológiám plochých televízorov pribudne tretia. Kým doposiaľ sa spotrebitelia rozhodovali medzi LCD panelmi a plazmovými obrazovkami, ich výber sťaží príchod novej technológie – OLED.

Nastupujúcu OLED technológiu nemožno chápať ako nástupcu LCD. Ide o ďalšieho hráča na trhu, ktorý sa bude snažiť upútať svojimi pozitívami. Hlavným lákadlom je nízka spotreba, extrémne vysoký kontrast, tenký formát a rýchla a odozva pri prekresľovaní obrazu. Bariérou je však zatiaľ cena.

Výrobcovia sa neponáhľajú

"Kým nebude technológia natoľko cenovo dostupná, aby bolo možné vyrábať televízory s uhlopriečkou cez 40 palcov, nemá význam významnejšie investovať."

Aj keď vývoj pokročil natoľko, že už dnes by bolo možné vyrobiť OLED televízor s uhlopriečkou, ktorá odpovedá na dopyt spotrebiteľov, ide stále o nerentabilnú technológiu, ktorá do sveta televízorov výraznejšie neprerazila.

Sony debutovalo pred dvoma rokmi s 11-palcovou uhlopriečkou s cenou 2000 dolárov, za rovnaký peniaz ste si však mohli kúpiť plochý televízor so 46-palcovou uhlopriečkou. Šlo o to ukázať možnosti a niekto si tento marketing musel vziať na vlastné plecia. Aj keď sú dnes cenové hladiny odlišné, nákladovosť OLED technológie stále nedosiahla potrebnú úroveň.

Pre výrobcov televízorov je viac ako jasné, že predčasný vstup na trh by znamenal straty. Kým nebude technológia natoľko cenovo dostupná, aby bolo možné vyrábať televízory s uhlopriečkou cez 40 palcov, nemá význam významnejšie investovať. A to platí nielen pre OLED technológiu, ale aj všetky ostatné, ktoré majú ambície pretlačiť sa na trh. Matematika je jasná a nepustí.

V malom už fungujeme

Neznamená to však, že by OLED technológia nezarábala peniaze už dnes. Ide však o segment s uhlopriečkami od 1 do 3 palcov, ktoré sa využívajú v mobilných telefónoch a prenosných prehrávačoch. Tu umožňujú minimalizovať spotrebu energie natoľko, že výrobcom sa otvára nový priestor, ktorý stojí za to.

Čo môže skočiť do cesty?

V poslednom roku sa mnoho hovorí o trojrozmernom obraze, bez ohľadu na to, ktorá zobrazovacia platforma sa využije. Práve rok 2009 by mal byť kľúčový pri rozhodovaní, ako ďalej. Bez štandardov to jednoducho nejde. Filmové štúdiá chcú osloviť divákov novým formátom vysielania. Nuž a tretí rozmer je to najlepšie lákadlo.