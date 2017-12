Slovenskí vedci objavili ďalší asteroid

Slovenskí vedci objavili druhý blízkozemský asteroid. Zatiaľ našu Zem neohrozuje.

15. jan 2009 o 0:00 Michal Ač

BRATISLAVA. Nový blízkozemský asteroid objavil astronóm a spolupracovník SME Štefan Gajdoš z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.

Podarilo sa mu to počas dvoch nocí od 25. do 27. októbra 2008 pri plnení fotometrického pozorovacieho programu na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu UK v Modre.

Ide iba o druhý blízkozemský asteroid, objavený na Slovensku. „Na takých objavoch je vzrušujúce, že ich nenaplánujete," povedal SME Gajdoš.

Objav vesmírneho telesa s predbežným označením 2008 UW5, ktoré má nepravidelný tvar a priemer cca jeden kilometer, je významným úspechom.

Na svojej dráhe okolo Slnka sa objavené teleso môže priblížiť k Zemi na astronomicky malú vzdialenosť (0,143 astronomickej jednotky), čo je približne 21 miliónov kilometrov.

Pohybuje sa po mierne sklonenej a excentrickej eliptickej dráhe s obežnou dobou 2,48 roka, takže k dráhe Zeme sa približuje zvonka.

Zem zatiaľ neohrozuje, inak by sa pre svoju veľkosť dostal do skupiny potenciálne nebezpečných asteroidov (PHA). Tieto ostro sledované telesá majú rozmery vyše kilometra a pri zrážke so Zemou by spôsobili globálnu katastrofu.

Takéto nečakané objavy si vyžadujú skúsenosť a schopnosť pohotovo a rýchlo riešiť novú situáciu. Presné merania sa musia čím skôr dostať na web Centra malých planét Medzinárodnej astronomickej únie (MPC IAU).

Čerstvo zverejnené údaje sledujú špecializované observatóriá, ako aj amatéri po celom svete, ktorí vedia objav potvrdiť ďalšími pozorovaniami.

Rovnako ako v iných podobných prípadoch sa aj tento objav odohral rýchlo, počas niekoľkých hodín, keď pomohli profesionáli.

Kľúčové druhé pozorovanie urobil Gajdoš ďalšiu noc ako jediný na svete. Pomohlo mu aj priaznivé počasie.