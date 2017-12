Biometrické pasy pre deti do 12 rokov budú bez odtlačkov prstov

Podľa novej dohody, ktorú dosiahol EP s Radou, budú mať deti do 12 rokov svoje vlastné pasy, aby sa zabránilo ich únosom, no nebudú mať vo svojich pasoch odtlačky prstov.

BRATISLAVA. Biometrické pasy pre deti do 12 rokov budú bez odtlačkov prstov. Európsky parlament (EP) dnes schválil zmenu nariadenia z roku 2004, ktoré zavádzalo biometrické prvky do cestovných pasov.

Biometrické pasy budú zavedené v celej EÚ, na Islande, v Nórsku a vo Švajčiarsku od 29. júna 2009. Tie členské štáty, ktoré odtlačky prstov detí využívajú, budú môcť v tejto praxi pokračovať ešte štyri roky za podmienky, že pôjde o deti staršie ako šesť rokov. V prípadoch, keď sa odtlačky prstov nedajú odobrať, môžu členské štáty vydať dočasné cestovné pasy s obmedzenou platnosťou na najviac 12 mesiacov. Biometrické pasy s odtlačkami prstov v súčasnosti vydávajú v Nemecku a v Holandsku a na požiadanie tiež vo Francúzsku.

Vzhľadom na to, že počas skúšobnej fázy sa ukázalo, že kvalita odtlačkov prstov u detí, najmä malých detí nie je dostatočná, Európska komisia navrhla zaviesť výnimku pre deti do 12 rokov. Podobná výnimka bude tiež zavedená pre osoby, ktoré nie sú fyzicky schopné odtlačky prstov poskytnúť. S cieľom zamedziť obchodovaniu s deťmi bola do legislatívy zaradená tiež zásada "jedna osoba - jeden pas". V niektorých členských štátoch zapisujú deti do pasu rodičov, hoci pasový mikročip obsahuje len údaje rodičov, čo sa má zmeniť.

Po udalostiach z 11. septembra 2001 požiadali členské štáty Únie Európsku komisiu, aby bezodkladne prijala opatrenia na posilnenie bezpečnosti cestovných dokumentov. EÚ sa preto rozhodla začleniť do cestovných pasov biometrické prvky.

Ide predovšetkým o zobrazenie tváre a odtlačky prstov, ktoré majú prispieť k účinnejšiemu boju proti falzifikácii dokumentov. Nariadenie, ktoré už bolo prijaté, vstúpi do platnosti v júni 2009, a obsahuje spoločné technické požiadavky na kvalitu zobrazovania tváre a odtlačkov prstov. Informoval o tom Európsky parlament.