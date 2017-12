T-Mobile uvádza nový slogan: „Zažime to spolu"

T-Mobile čakajú kozmetické zmeny. V priebehu februára predstaví spoločnosť svoj nový slogan a vizuálny štýl. Zmeny identity a dizajnu značky sú v súlade s medzinárodnou stratégiou skupiny Deutsche Telekom. Budú sprevádzané kampaňou, ktorá sa začne už zajt

14. jan 2009 o 19:58 Marcel Pastír

ra.

„Life is for sharing“

Nový slogan T-Mobilu „Zažime to spolu“ je slovenským ekvivalentom medzinárodného „Life is for sharing“ a má posúvať komunikáciu značky smerom k väčšej interaktivite s ľuďmi a komunitami, v ktorých žijú.

Reklamná kampaň



V centre novej reklamnej kampane budú ľudia a ich emócie, ktoré budú môcť so svojimi blízkymi zdieľať prostredníctvom médií. Imidžovo-produktová kampaň z dielne MUW Saatchi&Saatchi bude rozdelená na 2 časti. Aktivačná fáza bude o zbieraní „odkazov“ a druhá exekučná fáza bude o ich samotnom uverejňovaní v televízii, rádiu, tlači, na billboardoch a v kine.

Nové logo



Súčasne so zmenou sloganu prebehne aj prispôsobenie loga T-Mobile medzinárodnému dizajn manuálu. Nové logo už používajú viaceré dcérske spoločnosti T-Mobile International a T-Mobile Slovensko sa k nim pripojí v rámci vopred dohodnutého časového harmonogramu skupiny.

Pre ilustráciu si môžete prezrieť stránku obnoveného rakúskeho T-Mobile webu.

