Western neodišiel do večných lovísk

14. jan 2009 o 16:08 Ján Kordoš

Môžeme očakávať, že nedôjde k zmene žánru a aj Bound in Blood bude strieľačkou z vlastného pohľadu, pričom zachované ostane aj westernové prostedie. Hier z tohto obdobia nie je na trhu mnoho, kvalitných ešte menej, a preto môžeme byť len radi, že sa dočkáme pokračovanie jednej z tých lepších. Call of Juarez: Bound in Blood by sa malo objaviť ešte v priebehu tohto roku na PC, Xbox 360 a Playstation 3.

Zdroj: Shacknews