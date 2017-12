Electronic Arts sa zbavuje vývojárskeho štúdia Pandemic

14. jan 2009 o 15:55 Ján Kordoš

V Electronic Arts sa rozhodli s Pandemic Studios rozviazať zmluvu, nechajú im všetky práva na značky, no nebudú ich naďalej podporovať ako vydavateľská spoločnosť. Je to určite férovejší prístup ako v prípade ponechania si značiek, no otázne bude, či nezávislých vývojárov nebude práve toto krok k záhube. V prípade, že nenájdu žiadneho vydavateľa svojich projektov totiž môže dôjsť k najhoršiemu, a to zaniknutiu vývojárskeho štúdia.

Zdroj: Kotaku