Obedná pauza: priveľa nindžov

Too many ninjas, hra v krásnom retro grafickom kabáte (spomínate ešte na First Samurai), vás stavia do pozície bojovníka, ktorý sa musí ubrániť pred dobiedzajúcimi nindžami. Pred veľa nindžami. Veľmi veľa nindžami. Rozvážny hrdina sa pri tom ani len nepoh

14. jan 2009 o 11:30 Slavomír Benko

Písmo: A - | A +

Zahrajte a stiahnite si zábavné hry na PLAY.SME.sk . Náš dnešný tip Insectus sa pripravujú na opätovné vyrojenie. Ľudské sily sú stále oslabené z poslednej bitky. Teraz majú väčších šéfov, blokujúcich tvoju cestu na každej zákrute. Tvoje novo vytvorené pomôcky a technológia by mohli byť dostačujúce na zničenie ich poslednej bašty, ale budeš musieť využiť svoje bleskové reflexy, aby si získal prevahu. Too many ninjas, hra v krásnom retro grafickom kabáte (spomínate ešte na First Samurai), vás stavia do pozície bojovníka, ktorý sa musí ubrániť pred dobiedzajúcimi nindžami. Pred veľa nindžami. Veľmi veľa nindžami. Rozvážny hrdina sa pri tom ani len nepohne zo stredu obrazovky, iba chladnokrvne odbíja nepriateľov a ich zbrane.

Ovládanie:

Klávesnica - šípky (môžete ich aj kombinovať, aby ste napr. dosiahli sek šikmo nahor). V správnom momente treba zoťať letiace nebezpečenstvo. Pri najmenšom omyle končíte, nejde práve o najľahšiu hru... Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.