Stĺpček Miloša Čermáka: Priatelia

Prosím, zamyslite sa a skúste odpovedať na nasledujúcu otázku: akú cenu má priateľstvo? Nie, nebudem vás unavovať múdrosťami o tom, že cenu priateľstva vyčísliť nejde. Koniec koncov, svoju cenu už vyčíslenú má.

14. jan 2009 o 0:01 Miloš Čermák

Podľa jedného blogera na serveri New York Times je to presne 37 centov. Nevieme, ako cenou zahýbe ekonomická kríza, ale v tejto chvíli je to tak. Vychádza to z kampane fastfoodového reťazca Burger King. Ten ponúka používateľom sociálnej siete Facebook diabolský obchod. Zbavia sa desiatich zo svojich virtuálnych priateľov a dostanú za to poštou poukážku na bezplatný hamburger Angry Whopper.

A pretože sa tento hamburger v reštauráciách zmieneného reťazca predáva za 3,69 dolára, vychádza cena jedného priateľa na zmienený obnos v centoch. Proces „odpriateľovania" zariadi aplikácia, ktorú si môžete stiahnuť.

A potom už len vybrať z priateľov desať tých, ktorých sa za pár súst rozhodnete obetovať. Nie je to jednoduché najmä preto, že dotyční dostanú o tom e-mail. Nie je príliš šokujúce, že vás niektorý z priateľov vymení za kus jedla? Možno. Na druhej strane nie je zas úplne zlé dozvedieť sa, že pre niekoho máte cenu aspoň sústa hamburgera.

Tlieskam tomu, je to počiatok zhodnocovania priateľstva ako takého. Len čo sa začnú priatelia predávať, stane sa aj uzatváranie virtuálnych vzťahov striktne obchodným aktom. Na svoje profily vyvesíme cenníky, takže zároveň s ponukou priateľstva nám mailom budú chodiť informácie o prevode patričnej sumy na náš účet. Je krásne žiť v dobe, ktorá medziľudské vzťahy dokáže naozaj oceniť.