Megalomanská výstava sa uskromnila

Jeden z najväčších svetových veľtrhov elektroniky CES, ktorý minulý týždeň hostilo púštne mesto Las Vegas, bol iný než minulé roky. Menší a zelenší.

14. jan 2009 o 0:04 Miro Šifra, Miro Šifra, reuters

Žiadna veľká sláva sa tento rok nekonala. Firmy už o megalomanské výstavy nejavia záujem.

Las Vegas si pritom pamätá veľké uvedenia. V minulosti tu výrobcovia po prvýkrát predstavili napríklad konzolu Xbox, koncept high-definition televízie, dévédéčko, počítače Commodore 64 alebo Amiga, či CD prehrávať a videorekordér.

Minulý rok navyše zažilo CES (Consumer Electronics Show) okrem množstva premiér aj jednu významnú derniéru – Bill Gates na veľtrhu pustil krátky film, ktorým sa rozlúčil s kreslom šéfa Microsoftu.

Zákazníci a firmy sa ale zmenili. Uskromnili sa.

Ťažké časy

Veľké prázdne miesta v strede výstavného priestoru. Hlúčiky uniformovaných predajcov, ktorí nečinne stoja pri blikajúcich obrazovkách. Pomaly hýbajúci sa dav, ktorý sa presúva z jedného výstavného stánku k druhému. Takto opísal reportér Reutersu štvrtkové poludnie na veľtrhu, keď po minulé roky dosahovala návštevnosť svoj vrchol.

Počet ľudí, ktorý prišli do Las Vegas za obchodom, sa skutočne zmenšil. Tento rok vystavovalo „len" 2700 firiem a zaregistrovalo sa „iba" 130-tisíc návštevníkov.

A aké ekologické je vaše rádio? Model od firmy Areaware je vyrobený z dreva vyrúbaného v Indonézii „trvalo udržateľnou ťažbou“. FOTO–REUTERS

Za nižšiu účasť návštevníkov aj vystavujúcich môže v poslednej dobe tradičný vinník – finančná kríza. Aj keď ani jedna z dôležitých firiem si nedovolila na veľtrh neprísť, škrty sa dotkli cestovných výdavkov a firmy vyslali menej reprezentantov.

To, že veľtrh pôsobil, akoby bol výrazne menší, je však možno aj optický klam. Minulý ročník sa totiž výrobcovia pretekali, kto prinesie väčšiu šou a predstaví väčšiu LCD obrazovku, tento rok trendom boli malé a úsporné zariadenia.

Lacnejšie a menšie

Na CES by ste tento rok nenašli predajcu, ktorý sa chválil 150-palcovou televíznou obrazovkou, tak ako to spravil napríklad Panasonic minulý rok. Naopak, Panasonic aj konkurencia debutovali s výrobkami s trpasličími rozmermi. Samsung predstavil energeticky nenáročné obrazovky tenké len dva a pol centimetra a LG zase schoval mobil do náramkových hodiniek.

Firma DTS, ktorej logo nájdete na každom filmovom plagáte alebo obale od DVD, pred rokom ohúrila publikum zvukovou aparatúrou za dvestotisíc dolárov. Tento rok vo svojich priestoroch veľkých ako obývačka ukázala ako hlavného ťahúňa systém za 5-tisíc dolárov. „Je to triezva a konzervatívna reakcia na ekonomický vývoj," povedal Tom Dixon z DTS pre Reuters.

Záujem o menšie a lacnejšie zariadenia potvrdzuje napríklad predaj netbookov – nižšej série počítačov, určených prevažne na prezeranie webu. Kým predaj počítačov stagnuje, práve netbookom s cenou okolo desaťtisíc korún sa darí výnimočne dobre. Ich predaj podľa agentúry IDC porastie tento rok o 85 percent a celkovo sa predá viac ako 20 miliónov kusov.

Skoro každý výrobca počítačov s výnimkou Apple ohlásil na CES nový netbook. Sony ukázal najľahší netbook na svete s 8-palcovou obrazovkou, svoje prírastky v tejto kategórii predstavil napríklad aj Intel, LG, Dell či Asus.

Zelené peniaze

Firmy, ale aj samotný veľtrh si tento rok dali záležať na ekológii. Energiu pre veľtrh dodávali solárne panely alebo veterné turbíny, svietilo sa úspornými žiarovkami a na recyklovateľnom papieri si mohli návštevníci prečítať informácie o ešte zelenších výrobkoch, než aké má konkurencia.

„Ekológia sa stáva predajným faktorom," povedal pre International Business Times Steve Koening z organizácie CEA, ktorá veľtrh zorganizovala. „Viac ako polovica zákazníkov je ochotná priplatiť za zelenú techniku." Podľa neho až 22 percent zákazníkov tvrdí, že za ekologickejšie riešenie zaplatia aj o 15 percent viac.

Na veľtrhu sa tak predstavili počítače s ekotlačidlami pre úsporu energie, lampy, ktoré nabíjate minútu a vydržia hodinu svietiť, solárne nabíjačky na iPhone, úsporné televízne obrazovky alebo bezolovnaté batérie, ktoré sú zrecyklovateľné na 94 percent. Svoje miesto a šou mali na CES-e aj ekologickí aktivisti z Greenpeace.

Tí predstavili svoj rebríček najekologickejších zariadení. Najzelenší mobil má napríklad Samsung, monitor Lenovo, televíziu Sharp a notebook Toshiba.