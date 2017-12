Testovali sme Windows 7

Je rýchlejší, intuitívnejší a menej otravný. Ak by sme mali zhodnotiť pracovnú verziu Windows 7 niekoľkými slovami, mohli by sme povedať, že nejde o žiadnu vývojársku revolúciu. Práve naopak. Je to, ako keby Vista dozrela do formátu, ktorý očakávali použí

13. jan 2009 o 18:30 Milan Gigel

vatelia už pri jej spustení. Začína byť zrejmé, že migrácia z XP na „sedmičku“ znamená krok vpred.

Servery nápor nezvládli

S verejnou betou Microsoft používateľ neprekvapil. Na svojich serveroch ponúkol rovnaký inštalačný balík, ktorý sa v P2P sieťach šíril už od druhej polovice decembra. Svoju úlohu i tak zohral – prideľovaním sériových čísel, ktoré umožňujú prevádzku systému až do konca časového obmedzenia. Nápor záujemcov servery nezvládli a tak si všetci museli vystáť svoj virtuálny rad s prstom na tlačidle F5 svojho prehliadača. Keďže mnoho čísel z prideleného rozsahu bolo v dôsledku chýb premrhaných, Micorosoft sa rozhodol rozšíriť priestor pre testovanie.

Inštalácia po starom

Ak ste podobne ako my očakávali, že inštalácia bude konečne jednoduchšia a bez čakania, mali by ste vedieť, že nič sa nezmenilo. Opäť sa nezaobídete bez nudného sedenia za klávesnicou počítača. Raz treba systém reštartovať, inokedy vkladať sériové číslo, či naopak nastaviť používateľské rozhranie. To, čo by sa dalo pár kliknutiami ošetriť v jednom kroku po spustení inštalácie opäť oberá používateľov o čas.

Zrýchlenie klope na dvere

Aj keď inštalácia nie je rýchlejšia ako pri Viste, štart systému a nabiehanie aplikácií sa zdá byť o čosi rýchlejšie. Možno je to iba tým, že každý Windows po počiatočnom sprevádzkovaní je rýchly ako blesk a časom jeho preplnené registre spôsobia, že výkon klesá. Ani v „sedmičke“ to nebude iné. Architektúra sa nezmenila. Dobrou správou však je, že sa podstatne rozšíril katalóg ovládačov, takže mnohé zariadenia sa zaobídu bez inštalačného nosiča. Akoby sa Microsoft snažil zažehnať minulosť, ktorá bola vždy spojená s problematickou podporou hardvéru.

Tíško informuje

Tam, kde sa Vista snažila útočiť na používatelia hláseniami o bezpečnosti, sú už iba postranné oznámenia o tom, že všetko sa dá robiť bezpečnejšie. Vývojári pochopili, že spätná väzba nezáleží ani tak na kvalite operačného systému, ale na tom, ako sa v jeho prostredí cítia koncoví používatelia. Kým doposiaľ boli predmetom prísnych hlásení, teraz môžu všetko pokojne ignorovať. A tak to má byť. Ak je na pracovnej ploche ticho, potom vyniknú aj grafické zmeny, ktoré nastali v obsluhe.

Menej obsahu, kvalitnejší softvér

Poštový klient, softvér pre IM komunikáciu, či nástroje na strih videa? Z hlavnej ponuky vypadli a premiestnili sa na internet. Na obsadenej diskovej kapacite to síce nie je cítiť, zdá sa však, ako by tu boli ambície pre skvalitňovanie toho, čo v základnej výbave je. Roky prehliadaná kalkulačka, maľovanie, či wordpad zmenili svoju tvár a prišli s funkciami, ktoré tu doposiaľ neboli. Ak by sa nové prvky objavili u všetkých nástrojov, ktoré už zo zvyku zamieňame alternatívami, bol by to určite krok vpred.

Je však viac pravdepodobné, že výbava sa bude skôr zužovať. Čím viac prvkov sa presťahuje na internet, tým viac k sebe dokáže Microsoft pripútať používateľov a dohliadať na to, aby mali svoje systémy legálne zakúpené. Kontakt- práve to je prvok, ktorý v súčasnosti kraľuje.

Lepší taskbar, inteligentné okná

Taskbar sa stáva nástrojom, ktorý má podstatne zjednodušiť navigáciu v systéme a prehľad o tom, čo sa deje. Zaberá síce viac miesta a neodpustí si zoskupovanie tlačidiel aplikácií, v novom rozmere to však nadobúda význam. Náhľady okien sa rozvíjajú pre všetky zoskupené prvky, takže voľba správneho okna je hračkou. Plocha tlačidla slúži pre zobrazenie priebehu činnosti, takže bez otvoreného okna viete, koľko percent súboru sa stiahlo, či koľko bude ešte trvať napaľovanie či iná zdĺhavejšia úloha. Všetko možno preskupovať, prehliadať a skúmať, akoby šlo o akési vizuálne menu.

Okná začínajú vnímať svoju polohu na pracovnej ploche a reagujú na situáciu. Pri presunutí cez horný okraj sa maximalizujú, pri presahovaní bočných strán sa prispôsobia tak, aby zabrali aktuálnu polovicu obrazovky. Ani sidebar už tvrdohlavo nie je na boku obrazovky. Práve naopak – jednotlivé prvky je možné umiestniť kamkoľvek. Ak sa k nim kurzorom priblížite, okná sa začnú schovávať, aby ste mali všetko pod palcom.

Jedným slovom – ste tu vítaní. A aby ste mali ešte viac radosti, pozadia na ploche sa cyklicky striedajú podľa nastavení. Iba určíte tému ktorá vás baví a každý moment môže byť čímsi atraktívny. Len škoda, že vývojári zabudli na rôzne časové úseky dňa. Vždy, keď sa za oknami zotmie, mohli by motivovať pestrejšími tónmi k vyššej produktivite.

Opäť bližšie k používateľovi

Vyhľadávanie sa stáva integrovaným prvkom na všetkých úrovniach a podobne ako vo svete vreckových organizérov, i tu sa vás snažia vývojári presvedčiť, že nemusíte skúmať kde máte dokumenty a dokonca nemusíte byť ani takí inteligentní, aby ste museli chápať adresárovú štruktúru disku. Ak neviete, kde veci sú, jednoducho v dialógovom okne kliknete na vyhľadávanie. Presne v tomto koncepte jednoduchosti sa nesie aj svet priečinkov s dokumentami. Aj keď podľa názvu už nie sú vaše, je to váš priestor pre všetko. S delením a členením podľa vášho gusta.

Priateľskejšia je aj práca so sieťovými pripojeniami, ktorú sme doposiaľ s radosťou prenechávali na nástroje dodávané výrobcami sieťových prvkov. Konečne je to tak, ako má byť – ak je sietí viac, jediným klikom stačí zvoliť tú správnu. Takýchto zmien je však zatiaľ málo a tak zostáva dúfať, že ďalší vývoj sa sústredí na zvyšok. Vývojári majú do uvedenia systému stále dosť času.

Čaká nás rok rozširovania pamäte

Aké sú hardvérové požiadavky „sedmičky“? Prakticky kopírujú limit, ktorý stanovila Vista. Čo však zamrzí je skutočnosť, že po naštartovaní systému máte gigabajt operačnej pamäte fuč. Ak chcete pracovať s náročnejšími aplikáciami, najvýhodnejšie bude investovať do ďalšej RAM. A to výrobcovia hardvéru uvítajú – čaká ich opäť odbyt, tentokrát však v podsatatne slabšom formáte ako pri príchode XP.

Finálna „sedmička“ by sa na pultoch predajní mala objaviť v polovici tohto roka. Otázkou zostáva, ako na nový systém zareaguje podniková sféra. Práve tá určí, rovnako ako v prípade Visty, či ide o systém, ktorý bude kraľovať na trhu v najbližších rokoch.