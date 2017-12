Sony možno zaznamená prvú stratu za 14 rokov

Japonská elektrotechnická spoločnosť Sony pravdepodobne zaznamená vo svojom súčasnom finančnom roku končiacom v marci celoročnú prevádzkovú stratu vo výške 1,1 mld.

13. jan 2009 o 12:05 SITA

TOKIO. USD. Bola by to jej prvá podobná strata za posledných 14 rokov. Dôvodom negatívnych výhľadov sú podľa zdrojov blízkych spoločností silnejší japonský jen a pokles predaja výrobkov. Celosvetový hospodársky pokles znížil aj dopyt po elektronických výrobkoch, ktorých zásoby rastú pri súčasnom poklese ich cien. Sony tak vníma dopady oslabovania dopytu vo všetkých oblastiach svojej činnosti, ktoré siahajú od výroby polovodičov až po poistenie. Podľa hovorkyne spoločnosti sú odhadované čísla o výške straty len špekuláciou a k tejto záležitosti sa odmietla ďalej vyjadriť.

Pôvodne očakávala spoločnosť zisk vo výške 200 mld. jenov (JPY), no v prípade veľkej straty by sa pod tlak mohlo dostať aj vedenie firmy, čím by muselo prijať odvážnejší reštrukturalizačný plán, než oznámilo minulý mesiac. Sony tak pravdepodobne bude musieť uskutočniť ráznejšie opatrenia ako len prepúšťanie trvalých zamestnancov a predaj svojej finančnej divízie Sony Life Insurance trpiacej poklesom akcií.

Spoločnosť Sony pôsobí aj na Slovensku, kde s výstavbou svojho nového závodu v Nitre začala v novembri 2006. Celková suma investície do nitrianskeho závodu bola v objeme 73 mil. eur. Vyrába audio, video, komunikačné a IT zariadenia pre spotrebný trh, ako aj pre profesionálne trhy na celom svete. Spoločnosť Sony v decembri informovala, že odkladá plány rozširovania výroby v závode v Nitre, čím reaguje na výrazné zmeny v globálnom ekonomickom prostredí.