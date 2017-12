EÚ zakáže neúsporné spotrebiče, začne televízormi

Tak ako sa do roku 2012 z pultov predajní vytratia obyčajné žiarovky, rovnaké regulácie by mali zasiahnuť svet spotrebnej elektroniky. Znamená to, že k energetickým štítkom pribudnú aj príkonové obmedzenia. Týkať sa to bude hlavne výrobcov neúsporných plaziem. Touto politikou chce Európska Komisia dosiahnuť zníženie spotreby elektrickej energie v domácnostiach. Kým infraštruktúra energetických rozvodov sa rozvíja pomaly, nároky domácností rastú. Najjednoduchším riešením je uskromniť sa, alebo pritlačiť na výrobcov elektroniky. Tí v poslednom desaťročí príliš ekologicky neuvažovali. Chladnička je úspornejšia ako plazma Energetické štandardy platné pre segment televíznych prijímačov by mali prejsť ratifikáciou už na začiatku tohto roka. Očakáva sa vyradenie starších a lacnejších modelov plaziem z predaja, ktorých spotreba prekračuje až o 135 percent štandard nastolený úspornou LCD technológiou. Zaujímavosťou je, že niektoré plazmy svojou spotrebou predbehli už aj chladničky. Podľa EK je ročná spotreba 42-palcovej plazmy až 822 KWh, čo je dvojnásobok spotreby doteraz najnáročnejšieho spotrebiča v domácnosti – kombinovanej chladničky s mrazničkou. Informoval britský denník Independent. Európska komisia (EK) vyhlásila, že nové minimálne energetické štandardy pre televízie budú platné už túto jar, čo povedie k postupnému vyradeniu všetkých neefektívnych televízorov z trhu. Britské ministerstvo pre životné prostredie, výživu a vidiek tento krok okomentovalo slovami: "V priebehu posledných 5 rokov sledujeme výrazný nárast veľkostí domácich televízorov, bežné CRT televízory nahradili väčšie a modernejšie plazmy. Nie je prekvapujúce, že sa to prejavilo v zvýšenej spotrebe elektrickej energie." Plazmy dostali vo Veľkej Británii práve kvôli vysokej spotrebe prezývku 4x4 „4x4 funkcia obývačky", a to podľa údajne 4-krát vyššej spotreby energie oproti bežnému CRT televízoru. To v praxi znamená 4-násobnú produkciu oxidu uhličitého v porovnaní s katódovými trubicami tradičného televízora. Takmer na túto hodnotu narastie tento rok rozdiel v spotrebe aj pri porovnaní s LCD televízormi. EÚ chce podobne ako pri bielej technike zaviesť systém energetických štandardov pre televízory a uľahčiť tak spotrebiteľom výber úsporného modelu. Podľa EÚ sa aj vďaka štítkom energetická efektivita spotrebičoch bielej techniky za posledných 10 rokov rapídne zvýšila. Podobnou reguláciu sa pred časom zaoberala Austrália. Tá dala výrobcom ultimátum do roku 2011.