Britský haker sa chce priznaním vyhnúť vydaniu do USA

Britský haker obvinený z preniknutia do amerických vojenských počítačov je ochotný priznať sa, aby sa vyhol vydaniu do Spojených štátov. Informovala o tom dnes právna zástupkyňa hakera Garyho McKinnona.

12. jan 2009 o 19:05 TASR

LONDÝN.

Podľa jej slov McKinnon podpísal vyhlásenie, v ktorom sa priznáva k porušeniu britského zákona o zneužívaní počítačov. Britská prokuratúra potvrdila, že v súčasnosti študuje obsah listu, ktorý jej zaslal McKinnonovo právny tím.

V prípade, že prokuratúra žiadosť akceptuje, haker bude čeliť ďalšiemu trestnému konaniu v Británii, na nie na území USA.

Podľa amerických žalobcov 42-ročný McKinnon krátko po 11. septembri 2001 prenikol do 97 počítačov amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA), Pentagónu a ďalších počítačových systémov armády USA. Z počítača londýnskeho bytu tak spôsobil Pentagónu škodu milión dolárov (750.000 eur).

Obvinený Brit uvádza, že vo vojenských počítačoch hľadal dôkazy o existencii UFO, odvážny kúsok sa mu - ako tvrdí - podaril len vďaka nedostatočným bezpečnostným opatreniam. Obhajoba je presvedčená, že priestupok spáchaný v Británii je v kompetencii britskej, a nie americkej justície.

Britské aj európske súdy dosiaľ odmietli opakované žiadosti o zamedzenie McKinnonovej extradície do USA. Úrady by podľa obhajoby mali vziať do úvahy skutočnosť, že McKinnonovi nedávno diagnostikovali druh autistickej poruchy. Ďalšiu a poslednú žiadosť o zablokovanie vydania podajú právnici na budúci týždeň.