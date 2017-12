Elektronické náramky pre väzňov môžu byť realitou

Podľa vzoru poľského projektu by aj slovenskí väzni mohli mať v budúcnosti elektronické náramky. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR naďalej v tejto súvislosti monitoruje situáciu v Poľsku.

9. jan 2009 o 9:11 TASR

BRATISLAVA.

V prípade najmiernejších deliktov je podľa rezortu spravodlivosti niekoľkomesačný pobyt za mrežami zbytočný. "Tresty domáceho väzenia pri najmiernejších deliktoch, alebo verejných prác sú výrazným ušetrením pre štát," uviedol pre TASR hovorca MS SR Michal Jurči. Zároveň vysvetlil, že jeden odsúdený stojí štát ročne 13.000 eur (391.638 Sk).

MS SR zatiaľ nemá k dispozícii rozpočet projektu. "Najskôr musí byť projekt a legislatíva. V súčasnosti monitorujeme situáciu v Poľsku a získavame skúsenosti," povedal Jurči. Vďaka trestom formou domáceho väzenia by sa však mali rozhodne ušetriť finančné prostriedky. Už minulý rok si ministerstvo vyžiadalo z poľskej strany príslušnú legislatívnu úpravu a informácie o spôsobe zavádzania.

Rezort spravodlivosti bude v tomto roku hospodáriť s 286 miliónmi eur (8,6 miliardy Sk). Riešenie potrieb väzenstva si vyžiada 135,971 milióna eur (4,09 miliardy Sk). Predpokladá sa, že do konca roka 2009 bude kapacita väzenských objektov pre 9383 osôb.

Elektronické náramky majú umožniť monitorovanie odsúdených, ktorí si budú odpykávať trest mimo nápravného zariadenia. V Poľsku sa má elektronická kontrola týkať osôb odsúdených na trest do šesť mesiacov odňatia slobody, alebo osôb, ktorým trest zmenili na odňatie slobody. Problémom je, že väznice sú v tejto krajine preplnené. Experti aj politici sa roky snažili katastrofálnu situáciu vyriešiť, informovali minulý rok poľské médiá.

Pravdepodobne najlepším a najbezpečnejším nápadom je elektronický monitoring väzňov, čiže zakladanie čipov na ruku alebo nohu. Tieto zariadenia pripomínajú hodinky, sú odolné voči vode a možno ich zložiť len za pomoci špeciálneho zariadenia. Signál vysielaný elektronickým čipom by 24 hodín monitoroval počítačový systém. Vďaka tomu polícia môže detailne kontrolovať miesto pobytu odsúdeného. Systém by sa využíval pri menej nebezpečných odsúdených (napr. drobných zlodejoch či prichytených opitých vodičoch), osobách využívajúcich podmienečné prepustenie alebo prepustených na kauciu. Náklady by znášal samotný odsúdený.