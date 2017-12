Klávesnicový set s rekordnou výdržou

Ako často musíte vymieňať alebo nabíjať batérie vo svojej bezdrôtovej myši či klávesnici? Do redakcie sa nám dostalo riešenie, kde na problémy môžete zabudnúť. Logitech S520 sľubuje 8 mesačnú výdrž myši a 15 mesiacov nerušeného používania klávesnice. Je s

13. jan 2009 o 11:00 Milan Gigel, Milan Gigel, (mag)

Logitech Cordless Desktop S520

Parametre výdrž batérií až 8/15 mesiacov

rozhranie USB 2.0/1.1

optické laserové snímanie

nízkozdvihové tlačidlá s mäkkou odozvou

tenké vyhotovenie s útlymi líniami

konfirurovateľnosť softvérom SetPoint

Cena: €50

Hodnotenie: 3/5

a na čo tešiť? Testovali sme, aby sme vám prezradili viac.

Ako sa už pri produktoch od Logitechu stalo zvykom, za všetkým stojí konzervatívny, avšak štýlový dizajn, ktorý sa snaží nenarušiť fádne kancelárske prostredie. Všetko sa točí v šedo-strieborných tónoch a dizajnérske prvky stavajú na jemnej industriálnosti. V krátkosti povedané – každý model je unikát, i keď vo svojej podstate sú všetky veľmi podobné. Čim to je, že dokážu vždy opätovne upútať? Tomto prípade možno hovoriť o štíhlosti, tenkom vyhotovení a útlych kontúrach. Akoby šlo o doplnok k extrémne tenkému monitoru, ktorý zdobí pracovný stôl.

Pre modernú kanceláriu

Bezdrôtový klávesnicový set Logitech S520 sa nesnaží obsadiť maximálny priestor na pracovnej ploche vášho stola – práve naopak. Sľubuje odľahčený prístup k písaniu a obsluhe myši vďaka prvkom a technológiám, ktoré sú na špici hitparád.

Kým myš je postavená na laserovej technológii snímania podložky, klávesnica sa snaží priniesť do sveta stolových systémov prvky, ktoré sú doménou sveta notebookov. V krátkosti povedané – ide o riešenie, ktoré kráča s dobou, nie každému však sadne. Obzvlášť v prípade, ak píšete všetkými desiatimi a váš pracovný deň nepozná hranice.

Bezdrôtový modul z doby minulej

Ako si predstavujete modul pre komunikáciu s bezdrôtovými perifériami? Ak nie ste priaznivcami bluetooth technológie, je pravdepodobné že budete uvažovať o formáte USB kľúča. Žiaľ, výrobca trochu experimentuje a prichádza so stolovým USB modulom, ktorý pripomína zariadenie spred niekoľkých rokov. Áno, dizajn je na očakávanej úrovni a kontrolky pre caps-lock a num-lock na bezdrôtovej klávesnici chýbajú. Treba však poznamenať, že o zobrazovanie ich stavu sa hravo postará nainštalovaný softvérový balík – dôverne známy SetPoint v jeho aktuálnej verzii.

Nech sme sa akokoľvek snažili pochopiť tento krok späť, nepodarilo sa. Bezdrôtová komunikácia prebieha digitálne, využíva rádiový signál, takže niet dôvodu, aby sme si komplikovali život ďalšími káblikmi a škatuľkami.

Myš – spoľahlivá a súmerná

Myš vychádza z osvedčeného tvarového konceptu, ktorý sa nesnaží robiť rozdiely medzi pravákmi a ľavákmi. Súmerné vyhotovenie otvára priestor pre univerzálnosť a vysoký, pretiahnutý chrbát je dobrou oporou pre dlaň ruky. Myš dobre vpadne do chudej ruky s dlhými prstami, ale aj do „medvedej laby“. Prsty sú vedené na správne miesto úchopu priehlbinami a tak sa vám zdá byť všetko prirodzené.

S dvojicou alkalických monočlánkov nejde o žiadnu ľahkú váhovú kategóriu, takže hráči a grafici nebudú spokojní aj napriek tomu, že snímací mechanizmus je presný, vysoko citlivý a umožňuje plynulú kontrolu nad akceleráciou. Pri presune hmoty treba prekonať gravitáciu a odpor podložky, takže čím lepší povrch použijete, tým rýchlejší budete. Keďže nožičky sú vyhotovené z tvrdeného teflónu, osvedčili sa nám tvrdé povrchy s jemnou štruktúrou.

Vo výbave je dvojica tlačidiel, rolovacie koliesko a jeho výklopný mechanizmus – nič viac, nič menej. Všetky prvky sú plne programovateľné, takže ak sa vám zdá byť rolovanie do strán zbytočnosťou, pravdepodobne siahnete po funkciách vpred a vzad, ktoré sú v softvéri preddefinované ako najbližšia náhrada.

O tom, že na energetiku sa myslí v každom detaile svedčí aj niekoľko drobností. LEDka napájania sa na spodnom paneli rozsvieti iba vtedy, ak myš stratí kontakt s podložkou. Nechýba vypínač pre odpojenie monočlánkov pri dlhodobej pauze a samozrejmosťou je aj kontrolka oznamujúca prichádzajúci energetický kolaps.

S odpočúvaním je koniec

Mnohí analytici tvrdia, že bezdrôtové periférie nás oberajú o súkromie. Aby dátová komunikácia medzi klávesnicou a počítačom nebola ľahko zraniteľná, doplnkovo je možné aktivovať špeciálny režim šifrovaného spojenia.

Pre tento účel je potrebné kliknúť po zatlačení kombinácie Alt+Ctrl+F12 na tlačidlo párovania a do klávesnice prepísať 16 miestny alfanumerický kód, ktorý sa zobrazí na displeji počítača. Ak patríte medzi paranoikov, môžete tak urobiť niekoľkokrát denne.

Nízky zdvih, mäkký doraz, široká opierka

Ak chcete vedieť, či je táto klávesnica pre vás ideálna, všimnite si, čo robia vaše zápästia pri písaní všetkými desiatimi. Ak visia vo vzduchu, pretože vaše predlaktia sú zaryté do čelnej hrany stola, hľadajte štíhlejšiu klávesnicu bez opierky – ušetríte tak niekoľko centimetrov pracovnej plochy a možno aj peniaze. Ak si opierky vychutnávate v plnej miere, môžete začať uvažovať o možnostiach, ktoré vám tento set ponúka.

Hneď na začiatok je potrebné povedať, že konštrukcia klávesnice kombinuje nízky zdvih gombíkov typický pre notebooky s mäkkou membránou zo sveta klasických klávesníc. Prvé pocity sú pri zoznamovaní trochu zmiešané. Očakávame desktopový komfort, avšak musíme sa uspokojiť s akýmsi riešením na polceste.

Odozva je síce mäkšia ako vo svete notebookov, avšak nie až natoľko mäkká, aby bola pohodlná. Zdá sa však, že kto si zvykol na nízkozdvihovú klávesnicu, ten nebude mať o pohodlie a presnosť písania núdzu. Ubiehajúce týždne ukazujú, že sa na tento štandard dá zvyknúť. Ak by sa však v budúcnosti objavil na trhu model s mäkším dorazom, bol by to vítaný krok vpred.

Rozloženie tlačidiel zodpovedá štandardu, nenachádzame tu žiadne experimenty. Na zmenšený rad funkčných tlačidiel a upravený navigačný blok sme si v priebehu rokov pomalej transformácie už zvykli. Čo príjemne prekvapí je tlačidlo napájania pre správu napájania počítača, blok pre zoomovanie dokumentov a šestica mutimediálnych gombíkov na rozhraní klávesnice a opierky zápästí.

Logitech Cordless Desktop S520 je klávesnicový set, ktorý sa snaží s vyváženým rozpočtom ponúknuť atraktívny dizajn, extrémnu výdrž batérií a pocit bezpečnosti pri bezdrôtovej komunikácii, pričom do ergonómie vstupujú prvky univerzálnosti a sveta notebookov. V minulosti sme sa stretli aj s komfortnejšími a pohodlnejšími riešeniami, takže môžeme povedať, že ide o zaujímavé riešenie tam, kde písanie desiatimi netvorí podstatnú časť času stráveného pri počítači. Vyhotovenie je na špičkovej úrovni, slabšia ergonómia je však citeľná.