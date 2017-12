Asi 140-ročný homár George neskončil v hrnci, ale v mori

Pravdepodobne 140 rokov starý homár neskončil niekde v newyorskom hrnci, ale v mori.

11. jan 2009 o 20:09 TASR

Homára Georga púšťajú späť do mora.(Zdroj: REUTERS)

NEW YORK.

Deväť kilogramov vážiaceho kôrovca v sobotu totiž pustili späť do mora a to vďaka Združeniu ochrancov zvierat PETA. Homára previezli v sobotu z Manhattanu do amerického štátu Maine a tam ho vypustili na pobreží Atlantiku.

Od Nového roku bol homár vystavený v nádrži v newyorskej reštaurácii "City Crab and Seafood", kde mu hostia dali prezývku George. Ochranári si práve tu všimli tento nezvyčajný exemplár a dosiahli jeho záchranu a prepravu na chránené územie.

Podľa svojej váhy môže mať George 140 rokov. Biológovia sa väčšinou zhodujú v tom, že homár má priemernú dĺžku života 100 rokov.