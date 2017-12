Mobilné ústa pre tichý notebook

Zvuk nebýva silnou stránkou lacných notebookov. Práve naopak. Vo svete odľahčených kancelárskych modelov sa často stáva, že sú osadené jediným reproduktorom s pol-wattovým výkonom, ktorý je vhodný maximálne na to, aby vás upozornil na chyby systému. Ak si

Existuje niekoľko riešení tohto problému. My sme pri testoch siahli po mobilnej reproduktorovej súprave z dielní Verbatim, ktorá sľubuje 2 watty výkonu, inštaláciu bez ovládačov a pohodlné použitie kdekoľvek – či už na kancelárskom stole, alebo vonku v teréne.

Vyhotovenie s dôrazom na detail

Na prvý pohľad atraktívne, s náležitým dizajnérskym šmrncom a vizážou, ktorá zaujme. Pri dôslednejšej prehliadke zisťujeme, že dobre vyzerajúce mobilné reproduktory sa dajú vyrobiť aj bez podfukov. Aká je však ich skutočná veľkosť? Aj keď je z parametrov na webe výrobcu jasné, že ide o mobilné riešenie, vizuálne porovnanie na fotografiách chýba. Sú menšie, ako by sa vám mohlo zdať. To znamená plus pre mobilitu. Desať centimetrov výšky a štyridsaťpäť milimetrov v každom ďalšom rozmere je rozumným mobilným kompromisom.

Stačí zasunúť a hráme

USB rozhranie je jasným náznakom toho, že ide o kompletné riešenie, ktoré v malých škatuľkách obsahuje zvukovú kartu, zosilňovač a samotné reproduktory. Keďže výrobca sa držal špecifikácií vývojárov operačných systémov, použitie ovládačov nie je potrebné. V balení by ste ich hľadali márne. Reproduktory stačí zasunúť do USB slotu a po niekoľkých sekundách detekcie a automatickej inštalácie je všetko pripravené na použitie. Modrá LEDka sa rozsvieti a z reproduktorov sa ozývajú zvuky.

Tí, čo s USB zvukovkami doposiaľ neprišli do styku by mali vedieť, že väčšina softvérov na platforme Windows ich uprednostní pred zabudovaným zvukovým aparátom. Každý z nich však vyžaduje opätovné spustenie – počítač reštartovať nemusíte. Týka sa to videa v internetovom prehliadači, multimediálneho prehrávača s bežiacim filmom, ale aj komunikačného klienta pre telefonovanie cez internet.

Káblik môže byť obmedzujúci

USB kabeláž je navrhnutá tak, aby na stole neprekážala. Preto sa nikto nebude zastavovať nad tým, že jej akčný rádius nepresahuje hranicu 75 centimetrov. V prípade notebooku, ktorý má USB porty iba na ľavej strane to môže znamenať drobný problém. Reproduktory sa vám nikdy nepodarí uložiť tak, aby bol každý na správnej strane. Keďže operačný systém prehodenie obsahu kanálov nepodporuje, stereofónna reprodukcia bude obrátená. Malý mechanický prepínač by tento limit rozhodne vyriešil.

Hovorené slovo na jednotku, filmy a hudba za tri

Vzhľadom na útly formát reproduktorov sme neočakávali žiadne zázraky. Výrobca deklaruje obmedzený frekvenčný rozsah začínajúci na hranici 200 Hz, takže ani o nejakých basoch nemôže byť reč. Pravdupovediac, reproduktorový set nás príjemne prekvapil. V porovnaní s ozvučením notebooku Compaq 6270s ponúkol približne štvornásobnú hlasitosť reprodukcie, pričom pri hovorenom slove a telefonovaní cez internet môžeme povedať, že parametre zvuku sú na jednotku.

S hudbou a filmami je to však horšie. Dominujú stredy, výškam chýba čistota a výraz, hĺbky sa úplne vytrácajú. Na veľký hudobný zážitok to rozhodne nie je – slúchadlá ponúknu podstatne viac. Ak však výstup porovnáme so zvukmi, ktoré vychádzajú z notebookového reproduktora, pociťujeme niekoľkonásobné zlepšenie kvality a to v každom prípade stojí za to?

Pre koho áno a pre koho nie?

Ak máte notebook, na ktorom sa výrobca chváli značkovým logom zabudovanej audiosústavy, investícia do tejto sady by bola zbytočná. Iba vy ste sa vyrovnali tomu, čo už máte. Ak však máte lacný kancelársky notebook s chabým zvukom a nemáte na stole priveľmi miesta, reproduktory môžeme odporúčať. Ich kúpa nie je krokom do neznáma.

A čo v teréne?

Koženkové puzdro na prenos a kompaktné rozmery s hmotnosťou pár desiatok gramov. Na prvý pohľad atraktívna výbava pre skupinové sledovanie filmu vo vlakovom kupé či multimediálnu zábavu niekde na chate.

Obozretnosť by však chýbať nemala. Aj keď puzdro reproduktory chráni pred poškodením, samotné membrány nie sú kryté žiadnou kovovou mriežkou. Znamená to, že ak sa konektor dostane tam kde nemá, alebo iný predmet zvonka zatlačí na nechránené miesto, môžete sa s ozvučením rozlúčiť.

Verbatim Portable USB Speaker System je mobilná reproduktorová sada pre netbooky, či lacné kancelárske modely notebookov, ktoré sú osadené nedostatočným ozvučením. Tento problém je možné zvyčajne riešiť pripojením slúchadiel, reproduktory však majú svoje čaro v tom, že vás neviažu káblami k pracovnému stolu a s výstupom sa môžete podeliť s ostatnými v miestnosti. Prvoradým prínosom týchto reproduktorov je približne štvornásobná hlasitosť reprodukcie, s prílišnou kvalitou výstupu však nepočítajte.