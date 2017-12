Digitálne vysielanie – všetko čo o ňom potrebujete na úvod vedieť

Zamýšľate sa pri kúpe nového televízneho prijímača, či má mať vo výbave DVB-T tuner pre príjem digitálneho vysielania? Potom by ste mali vedieť, že otázka na túto odpoveď nie je najjednoduchšia. Pripravili sme pre vás sprievodcu, ktorý vám odpovie na vaše

12. jan 2009 o 8:59 Milan Gigel

otázky.

Dokážem sa vyhnúť používaniu DVB-T tunera?

Áno, bez digitálneho tunera sa zaobídu všetci, čo prijímajú signál od svojich káblových operátorov cez analógové rozvody, alebo cez špeciálne set-top boxy v prípade digitálnych rozvodov. DVB-T tuner potrebujú iba tí používatelia, ktorí pre príjem televízneho vysielania používajú spoločnú televíznu anténu v panelákovom dome, alebo vlastnú anténu v rodinnom dome. Analógové vysielanie na Slovensku definitívne vyhasne s príchodom roku 2012.

Je digitálne vysielanie kvalitnejšie ako analóg?

Vo všeobecnosti platí pravidlo že áno, rozdiely však nemusia byť priepastné. Záleží na tom, aké sú parametre digitálneho vysielania. Testovacie vysielanie na Slovensku je postavené na platforme Standard Definition, ktoré kopíruje možnosti analógového vysielania v PAL formáte. Znamená to, že rozlíšenie obrazu je identické s analógom, a časť obrazových informácií dokonca kompresiou zaniká. Na druhej strane, digitálny signál nepozná bariéry, akými je šum, skreslenie, či vznik duchov.

Nič však nebráni tomu, aby televízie v budúcnosti vysielali svoj obsah vo vyššej kvalite – HD Ready. V takomto prípade by ste plne využili vyššie rozlíšenie vášho nového televízneho prijímača.

Kde je súčasné pokrytie digitálnym signálom?

V testovacej prevádzke beží na Slovensku niekoľko vysielačov – Bratislava, Malacky, Banská Bystrica, Zvolen, Košice a Prešov. Ponuka televíznych a rozhlasových kanálov sa na jednotlivých vysielačoch líši, na príjem je možné použiť existujúcu anténu. Dôležitá je však kvalita signálu v rozvode. Nadmerný útlm nespôsobí zhoršenie obrazu, ale výpadok.

Set-top boxu sa možno nevyhnete

Európska Únia síce určila, že do roku 2012 musia všetky krajiny prejsť na digitálne vysielanie, záväzná norma však neurčila, aký štandard musia krajiny použiť. V súčasnosti existujú dve možnosti – kompresia MPEG2 a MPEG4. Kým prvá je lacnejšia a jednoduchšia, druhá vytvára priestor pre väčší počet vysielaných staníc. Čo to znamená pre koncového používateľa?

Ak ste si zakúpili televízny prijímač s DVB-T tunerom, môžete si byť istí že ide o lacnejšiu verziu s MPEG-2 kompresiou, ktorá sa používa na Slovensku pri testovacom vysielaní. Nie je však isté, aká bude budúcnosť. Ak sa pri vyhlásení nového tendra určí, že našou platformou bude MPEG-4, budete si musieť po roku 2012 k televíznemu prijímaču i tak pripojiť externý set-top box.

Tunery, ktoré si rozumejú so všetkými súčasnými štandardmi sú skôr zriedkavosťou, ako bežnou výbavou. Príkladom je SONY BRAVIA KDL-32V4500, ktorá si poradí s formátmi MPEG-2 a MPEG-4 ako v DVB-T, tak v DVB-C formáte.

Čo je to DVB-C?

Niektorí výrobcovia televízorov dodávajú vo svojich modeloch kombinované digitálne tunery, ktoré dokážu spracovať terestriálny digitálny signál DVB-T, ale aj digitálne vysielanie káblových operátorov DVB-C. Zvyčajne sú kombinované so špeciálnym CI slotom pre vloženie účastníckej karty. V takýchto prípadoch je možné televízny prijímač pripojiť k digitálnej káblovke, túto možnosť však zatiaľ ponúka jediný káblový operátor - Satro. V hre sú špeciálne set-top boxy, ktoré získa zákazník pri predplatení služby. Aká bude však budúcnosť je iba ťažké predpovedať. Možno sa to zjednoduší a v budúcnosti sa zaobídete bez nich.

CI karta má dve úlohy – overiť identitu koncového používateľa a zaistiť dekódovanie signálu, aby bol na prijímači sledovateľný. Je to, ako by bol do televízneho prijímač zabudovaný kompletný set-top box káblového operátora.

Televízny program aj bez teletextu

S digitálnym vysielaním je spojená aj funkcia programového sprievodcu - EPG. Znamená to, že tuner dokáže zo signálu vybrať informácie o vysielaných programoch, zvyčajne na 7 dní vopred.

Poradiť by si mal s diakritikou a prehliadanie obsahu by malo byť čo najprehľadnejšie. Bežným štandardom je súbežné zobrazenie aktuálneho vysielania na viacerých kanáloch, či tvorba denných rozpisov.

Možnosti EPG sú rozsiahle a obsah sa odvíja od toho, čo prevádzkovatelia televízií zakomponujú dnu. Znamená to, že rovnako ako v papierovom programe, i tu môžu byť fotografie, či krátke recenzie relácií a filmov.

Ak je elektronický programový sprievodca neprehľadný, alebo ťažko použiteľný, lepším spoločníkom sú noviny a časopisy.

Preto pri výbere televízora preskúmajte možnosti. Pri neznačkových modeloch môžete naraziť i na také bariéry, akou je zobrazovanie diakritiky.

A čo v teréne?

Digitálne terestriálne vysielanie dokážu spracovať aj mobilné zariadenia. DVB-T tunery doplnkovou výbavou niektorých prenosných DVD prehrávačov, vreckových PMP prehrávačov, na našom trhu je dokonca mobilný telefón, ktorý takýto signál spracuje bez služieb mobilného operátora.

Na telefóne LG KB770 vysuniete zabudovanú anténku, kliknete na tlačidlo a ste v obraze.