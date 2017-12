Tvorcovia Titan Questu pracujú na novom projekte Black Legion

9. jan 2009 o 13:49 Ján Kordoš

Od vydavateľa odkúpili práva na pochovanú hru, premenovali ju na Black Legion a naďalej na nej pracujú. Zatiaľ síce nemajú vydavateľa a práve preto prezentujú základný koncept hry v snahe zaujať nielen hráčov, ale aj potenciálneho chlebodarcu. Na hre momentálne pracujú v kanceláriách iného vývojárskeho tímu, Demiurge Studios (majú na svedomí podarenú konverziu PC verzie Mass Effectu), pre ktorý vytvárajú na zákazku rôzny, menší obsah do iných projektov.

Black Legion bude konzolovým titulom, ktorý sa bude zameriavať viac na mainstream, no tvorcovia si chcú zároveň ponechať niektoré vlastné prvky z predošlého projektu. V Black Legion dôjde k spojeniu akcie a RPG prvkov, pričom sa hrateľnosť zrejme viac prikloní k akčnej stránke. Medzi dôležité prvky bude patriť hodnotiaci systém hráčov v multiplayeri, ktorý patrí medzi osvedčené lákadlá. Konkrétnejšie informácie zatiaľ nie sú k dispozícii, no už teraz držíme vývojárom palce. Rozhodne si to po predvedených výkonoch v Titan Queste zaslúžia.

Zdroj: Shacknews