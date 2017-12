Lare Croft sa 1.5 milióna máli

9. jan 2009 o 13:28 Ján Kordoš

Posledný diel Tomb Raideru sa navyše aj celkom dobre predáva, takže by Eidos mohol byť spokojný, no podľa tlačovej správy je predajnosť, ktorá dosiahla viac než 1.5 milióna kusov stále málo a čakali od pokračovania viac. Zohľadnilo sa to aj v celkových príjmoch za minulý rok, ktoré nedosiahli takú úroveň, ako sa pôvodne predpokladalo a do analytického očakávania im chýba 20 miliónov libier (približne 17.86 miliónov €). Ako dôvod udáva Eidos pomalšie rozbehnuté predaje v Severnej Amerike a finančnú krízu. Eidos mal už aj väčšie prepadáky, a preto sa sústredí výhradne len na potenciálne úspešné značky. V blízkej budúcnosti sa dočkáme nasledovných titulov, ktoré majú potenciál stať sa predajnými hitmi: Batman: Arkham Asylum, Just Cause 2, Deus Ex 3 a Thief 4.

Zdroj: Eurogamer