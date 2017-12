Troskami posiate Chicago v I Am Alive

9. jan 2009

Niekoľko menších odhalení ohľadom I Am Alive bolo prezentovaných v spomínanom magazíne, a hoci ide len o kusé informácie, ktoré nehovoria mnoho o výslednej hrateľnosti, neuberá to nič na tajomnej príťažlivosti tejto hry. Hlavným hrdinom je Adam Collins, ktorý sa po smrtiacom zemetrasení v Chicagu snaží nájsť svoju priateľku Alice. Zážitky s ňou budú hráčovi pripomínané prostredníctvom flashbackov. Ako už vieme, hlavnou úlohou hráča bude prežiť toto peklo, pričom okolie nebude výhradne statické (zničené Chicago však bude určite svoje čaro), ale mnohé budovy sa budú doslova rozpadať pred našimi očami. A keď sme už pri vnímaní naskriptovaných scén: potvrdený bol pohľad z vlastných očí, ktorý ponúkne prirodzenejší pohľad na vzniknutú situáciu a omnoho jednoduchšie sa tak prevtelíme do hlavného hrdinu. Systém hrania však bude na hony vzdialený od tradičných akčných hier, kde išlo vo veľkej miere iba o to, aby sa hrdina prestrieľal zástupmi „tých zlých“.

Akcia síce zastúpená je, avšak nedôjde k žiadnej streľbe, čo automaticky robí z depresívnej atmosféry zničeného mesta skutočné peklo pre nervy. Preživší v meste sú šokovaní vyčíňaním prírody a rozvaliny ovládli vrahovia a zlodeji. Práve pred nimi budeme musieť Adama chrániť, no zároveň ho posúvať v príbehu ďalej. Povedzme, že sa musí dostať na určité miesto, no cestu mu blokuje skupina banditov. Na zemi nájde brokovnicu, avšak bez nábojov. Jednou z možností je namierenie zbrane na nepriateľov, ktorí môžu dostať strach a nechajú vás radšej prejsť. Nesmiete však len bezhlavo bežať dopredu, nik zo skupiny sa vám nesmie dostať za chrbát, inak vás čaká nepríjemné prekvapenie v podobe nečakaného útoku zozadu.

Podobných situácií bude v hre mnoho a vývojári chcú hráčov prinútiť premýšľať nad postupom, ktorý sa musí zakladať na tichom, nenápadnom a nenásilnom postupe. Rozhodne to znie zaujímavo a uvidíme ako samotnej hrateľnosti prospeje perspektíva vlastného pohľadu. Pri podobne originálnom Mirror´s Edge to dopadlo celkom dobre. Atmosféru by však mal mať projekt I Am Alive na rozdávanie už len vďaka konceptu zničeného sveta a snahy o prežitie, ktorý láka nielen v hrách, ale napríklad i filmoch a seriáloch. Termín vydania je oficiálne stanovený na 15. apríla, čo je na pomerne skromnú prezentáciu v médiách zaujímavý postup. Vývojári však potvrdili, že chcú hráčov radšej prekvapiť nečakane - len aby potom prekvapení hráči po hre aj vyštartovali do obchodov.

