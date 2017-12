Votrelci klopú na dvere

8. jan 2009 o 19:18 Ján Kordoš

Gearbox spoločne s vydavateľom, Segou, zverejnil predbežný termín vydania, ktorý je stanovený na prvý kvartál tohto roku. Netešte sa hneď, ide o finančný kvartál, čo znamená, že Votrelci k nám zavítajú najskôr v apríli a najneskôr v júni. Maximálne si teda počkáme pol roka, no podľa posledných útržkoch o hre to bude stáť za to čakanie. Tím mariňákov sa rozšíri zo štyroch na šesticu, pričom každé z povolaní bude presne špecifikované a odlišné od ostatných. Zahráme si za všetkých vojakov, takže si užijeme rozprávanie príbehu z rozličných pohľadov. Už teraz sa tešíme na pípanie radaru.

