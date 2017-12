UbiSoft chystá pokračovania úspešných značiek Rainbow Six a Ghost Recon

8. jan 2009 o 17:18 Ján Kordoš

Ešte zatiaľ nie je zrejmé, či pôjde o pokračovania v staršom, úspešnom štýle (čiže Vegas, respektíve Warfighter a ich druhé diely) alebo sa presunú do úplne inej roviny a predstavia nám dobrodružstvá úplne nové. Nech to je akokoľvek, ťažko môžeme očakávať návrat ku koreňom týchto sérií, pretože predajný úspech posledných dielov Rainbow Six je založený na masovej prístupnosti. Takže žiadne taktické simulátory, ale pekne výhradne a neustále strieľanie. Oba projekty by mali byť predstavené čoskoro a ich vydanie by sa malo stihnúť do konca tohto roku.

Zdroj: CVG, Kotaku