HP Photosmart C4580 – multifunkcia, ktorá poslúcha na diaľku

Plná integrácia vo WiFi sieti, spoľahlivá prevádzka a dobre spracovaný obslužný softvér. Týmito slovami je možné v krátkosti ohodnotiť multifunkčné zariadenie, ktorému sme venovali pozornosť v posledných týždňoch. Je predurčená do malých kancelárií s príl

8. jan 2009 o 15:34 Milan Gigel, MILAN GIGEL, (mag)

HP Photosmart C4580

Parametre formát A4

4800 DPI, HP Vivera 74, 75 (XL)

IEEE 802.11g, USB 2.0

CF, MS, SD, xD Picture

8,9 / 5,3 strany za minútu

1200x2400 DPI pri skenovaní

príkon 70 W

162x434x290 mm, 5,0 kg

Cena: 3680 Sk

Hodnotenie: 3/5

ežitostnou tlačou, ale hlavne do domácností, kde sú technológie jednoducho „in“. Úsporné cenové vyhotovenie však so sebou nesie aj nedostatky.

Pri inštalácii pozor na jazyk

Ak bezdrôtová tlač, tak s maximálnou jednoduchosťou a komfortom – avizuje nálepka na vrchnom kryte tlačiarne, ktorá žiaľ s realitou nemá nič spoločné. Ako koncový zákazník sme očakávali, že multifunkciu vybalíme, pripojíme k napájaniu a na displeji sa zobrazí zoznam dostupných sietí. Už len vložiť kód pre šifrovanie spojenia a vítame v kancelárii nového pracanta.

Skutočnosť však odhalila čosi iné. Bez počítača, inštalačného CD nosiča a USB kábla je nastavenie siete nemožné. A tu prichádza dôležitý moment, kedy sa treba vážne zamyslieť nad tým, či s vami komunikuje operačný systém vašim rodným jazykom. Ak ste doposiaľ používali anglickú mutáciu OS, rozlúčte sa s pomyslením na lokalizovaný softvér a možnosť rozoznávania textov. Inštalačné CD si jazyk určí automaticky a nám sa nepodarilo presvedčiť ho, aby komunikovalo inou rečou. Jazykový balík inštalujte do operačného systému skôr, ako obslužný softvér. Inak diakritika pri skenovaní dokumentov chýba a rozoznávanie textov je takmer nepoužiteľné. Súčasne sa automaticky zmení jazyk na displeji zariadenia.

Parametre siete vkladáte ručne

Ak máte základný prehľad o nastavovaní WiFi zariadení v lokálnej sieti, sprevádzkovanie tlačiarne je hračkou. Musíte však vedieť všetky parametre vpísať do dialógového okna. Autodetekcia opäť akosi chýba a softvér nedokázal automaticky prevziať nastavenia z mobilného profilu notebooku, ktorý je do lokálnej siete pripojený cez WiFi. Nie je to žiadna bariéra, k jednoduchosti však chýba iba krôčik. Tak prečo to komplikovať viac ako treba? V minulosti sme sa stretli s riešeniami, ktoré boli k používateľovi prívetivejšie.

Na druhej strane musíme konštatovať, že WiFi rozhranie si poradí so všetkými druhmi bežne používaného zabezpečenia sietí a pracuje v súlade so štandardom IEEE 802.11g. Pri tlači dokumentov sme nezaznamenali žiadne rozdiely v rýchlosti odozvy. Či už prebieha tlač bezdrôtovo, alebo cez rozhranie USB 2.0, všetko funguje rovnako svižne.

Nenechajte sa oklamať úsporným vyhotovením

Keďže multifunkcia si rozumie so sieťou, je zrejmé, že používatelia pri nej nebudú tráviť mnoho času. Namiesto toho, aby sa krčili pri miniatúrnom displeji a trojici malých tlačidiel, siahnu radšej po softvéri, ktorý sa nainštaluje do ich počítačov. Na pulte predajní bude „štyridsaťpäť-osemdesiatka“ pôsobiť útlym a lacným dojmom, prečo však platiť za niečo, čo nepotrebujeme?

Kompaktné vyhotovenie s modernými krivkami pôsobí sviežo a seriózne súčasne. To preto, že výrobca sa už roky drží konceptu, ktorý funguje, ako má. Výklopné veko skeneru plne kryje vrchnú časť zariadenia, podávač papierov umiestnený na čelnej strane je možné zaklopiť tak, aby zabránil vnikaniu prachu do mechanizmu.

Musíme však spomenúť dve dôležité veci. Externý napájací adaptér je v prípade riešenia problémov síce fajn, v segmente malých multifunkcií a tlačiarní sa však u ostatných výrobcov stalo zvykom zabudovať napájací zdroj do vnútra tlačiarne. Naše príbytky a kancelárie sú dnes preplnené rôznymi adaptérmi, ktoré spolu s káblami vytvárajú neprehľadnú a horúcu spleť.

Na občasné problémy sme narazili aj s automatickým podávačom papierov. Pri dávkach s väčším počtom strán a rýchlej tlači sa príležitostne stávalo, že namiesto jedného hárku zobral mechanizmus dnu dva alebo tri súčasne. Nuž, s týmto nové tlačiarne z dielní HP nikdy nemali problémy. Ťažko posúdiť, či ide o nedostatok testovaného kusu, alebo modelového radu. Diskusné fóra na internete však prinášajú podobné zážitky z rôznych miest sveta.

Softvér, ktorý sa oplatí používať

Softvérový balík, ktorý tvorí neodmysliteľnú súčasť ovládačov počíta s tým, že multifunkcia neleží priamo na vašom pracovnom stole. Okrem tlače dokumentov počíta s tlačou fotografií a ich úpravou, optimalizáciou webových stránok pred ich samotnou tlačou, pričom nechýba ani špeciálny režim, kde si sami z výberov vyskladáte, ako bude výtlačok z webu vyzerať.

Tak ako je možné dáta smerovať do multifunkcie, možné je uskutočniť aj ich zber. Zo skenera je možné digitalizované dokumenty odosielať v rôznej kvalite do aplikácií pre ďalšie spracovanie, čítačka pamäťových kariet vystupuje v úlohe sieťového disku, na ktorý majú prístup všetci používatelia.

Svižný beh a široká paleta možností si nás získali, s tým sme však už po skúsenostiach z minulých modelov počítali. Otestovali sme aj bezkonfliktnosť obsluhy v sieti, keď sa dvaja používatelia súčasne rozhodnú pre použitie zariadenia.

Rýchla tlač podľa potrieb

Kvalita tlače a jej nákladovosť sa odvíja od použitých náplní. Vozík očakáva dva zásobníky atramentu s integrovanou tlačovou hlavou a podporuje 4- alebo 6-farebnú sútlač. Kým prvý, lacnejší variant je vhodný pre kancelárske dokumenty, druhý dokáže na fotografických výtlačkoch vyčariť poltóny, ktoré pri kancelárskej tlači chýbajú.

Pri rozlíšení 4800 DPI a optimalizácii výstupu k použitému druhu papiera je zbytočné hovoriť, že texty majú ostré kontúry na nerozoznanie od laserovej tlače a že kancelárska grafika dosahuje zabehnutý kvalitatívny štandard.

Dôležitejšie je, že rýchlosť zodpovedá skromnejším potrebám domácností a malých kancelárií. 8 strán kvalitného textu za minútu a 6 farebných strán v rovnakej kvalite je slušný výkon, 30 stranová rýchlotlač v draftovej kvalite poteší pri kontrole rozsiahlejších dokumentov. Pozor však na veľkosť písma a tabuľky. Pri veľkostiach pod 8 pt je miestami tlač nečitateľná.

Skenovanie pre nenáročných

Skener je postavený na technológii CIS, čo znamená nižší používateľský komfort. Pri snímaní rovných predlôh sú výsledky na úrovni, akonáhle však siahnete po zvlnených novinách či časopise, fragmenty, ktoré nepriliehajú tesne na sklo sú rozmazané. Pri kopírovaní to nie je až taký problém, akonáhle však dúfate vo využitie funkcie OCR, výsledky sú menej ako uspokojivé.

Pre príležitostné kopírovanie či digitalizáciu podkladov však ide o dobre zvládnuté riešenie. Akonáhle však papierové predlohy vymeníte za fotografie na lesklom papieri, výsledky sú na nerozoznanie od drahších kancelárskych CCD skenerov.

Fotky iba z karty

Multifunkcia dokáže spracovať snímky z pamäťových kariet, rozhranie PictBridge, či port pre USB kľúč však dostupné nie sú. V kancelárskom modeli multifunkcie to nie je nič nezvyčajné. Vzhľadom na malý displej, ktorý nezobrazuje náhľady fotografií v prílišnom detaile sme dúfali, že budeme môcť tlačiť priamo z fotoaparátu.

Výtlačky fotografií zodpovedajú vysoko nasadenej latke HP a pre domácu konzumnú spotrebu sú viac ako dobré. Vzhľadom na vysokú nákladovosť fotografickej tlače však pôjde pri používaní skôr o atraktívny doplnok, ako každodenný štandard.

Multifunkčné zariadenie HP PhotoSmart C4580 je dobre spracovaná multifunkcia do domácností, ktorej ekonomické vyhotovenie nie je neprehliadnuteľné. Nečakajte veľký displej a kompletnú obsluhu z LCD displeja. Skôr sa zamerajte na bezdrôtovú WiFi konektivitu a komfortne spracovaný softvér, ktorý vám umožní plnú kontrolu nad zariadením priamo od vášho stola. Kvalita a rýchlosť tlače je na úrovni, občasné pochybenie pri naťahovaní papiera sa dá prehliadnuť. Ak však notoricky digitalizujete a archivujete výstrižky z novín a časopisov, voľte radšej iné riešenie s kvalitnejším skenerom.