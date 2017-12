Kríza zasiahla aj giganta Google, ten prepúšťa

Kríza dostihla už aj najväčší internetový vyhľadávač Google, ktorý sa rozhodol zrušiť viaceré pracovné miesta kontraktorov a dočasných zamestnancov.

8. jan 2009 o 9:16 TASR

SAN FRANCISCO.

Ďalej však plánuje pokračovať v investíciách do výskumu a vývoja nových produktov a do akvizícií, na čo chce v najbližších dvoch rokoch uvoľniť niekoľko miliárd dolárov. Redukcia by sa nemala dotknúť ani interných zamestnancov.

Podľa najnovších informácií, ktoré Google doteraz nezverejňoval, zamestnáva internetová spoločnosť až 24.400 ľudí, ktorí nie sú jej priamymi zamestnancami, ale pre spoločnosť pracujú dočasne. Patria sem najmä kontraktori a mladí ašpiranti, ktorí pracujú na dobu určitú. To je omnoho viac než pôvodné číslo 10.000, o ktorom informoval ešte v októbri jeden zo zakladateľov Google Sergej Brin. Už vtedy pritom potvrdil, že aj 10.000 je veľmi veľa.

Počet dočasných zamestnancov preto Google bude chcieť výrazne znížiť, konkrétne čísla však zatiaľ neuviedol.

Napriek tomu, že tržby firmy aj v čase krízy stále rastú, ich tempo rastu sa spomaľuje.

Recesia donútila mnohých ľudí obmedziť nákupy cez internet a firmy tiež začali zadávať menej online reklamy. Práve druhý faktor výraznejšie obmedzil prílev peňazí pre Google, keďže tržby z online reklamy tvoria takmer všetky tržby firmy. Za rok 2008 by mali dosiahnuť okolo 20 miliárd USD (14,71 miliardy eur).

Google preto obmedzil niektoré výhody pre zamestnancov, ktorými bol v minulom období taký populárny. Zatvoril niekoľko kaviarní s občerstvením pre zamestnancov zdarma a minulý mesiac znížil aj hodnotu vianočných darčekov. Zatiaľ čo v minulých rokoch dostávali zamestnanci Google k Vianociam darček v hodnote 1000 USD, tentoraz to bol "iba" mobilný telefón fungujúci na softvér Google v hodnote asi 400 USD.

Firma však nemieni obmedziť investície do výskumu a vývoja, ktoré by v najbližších dvoch rokoch mali predstavovať 18 % z jej celkových výdavkov, teda úroveň typickú v predchádzajúcom období. Neplánuje znížiť ani percento výdavkov na akvizície, pričom v ostatných dvoch rokoch investovala v tejto oblasti 4,2 miliardy USD.

Informovala agentúra AP.