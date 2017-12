Faxy sa zaobídu už aj bez papiera

S novou tvárou faxového prístroja prichádza na trh firma Panasonic s novým modelom PW608DL. Kým správy sú odosielané z elektronických médií, všetky prijaté dokumenty si môžete zobraziť priamo na zabudovanom displeji. To všetko bez toho, aby papier zohral

8. jan 2009 o 10:27 Milan Gigel, (mg)

akúkoľvek úlohu.

Pri odosielaní krátkych textových správ môžete siahnuť po slúchadle telefónu. Vyťukáte na klávesnici text, ktorý chcete odoslať a o jeho prevod do grafického formátu sa postará elektronika. Ak ste si faxovú správu pripravili na počítači, jednoducho ju prenesiete do faxu cez USB kľúč alebo SD kartu a fax mieri k svojmu prijímateľovi. Je to síce o niečo komplikovanejšie ako pri multifunkcii pripojenej k počítaču, treba však vyčkať na to, ako zareaguje trh.





Prijaté faxy sa zobrazujú na veľkom čiernobielom displeji, možné je uložiť ich na niektoré z polovodičových médií. Fax sa objaví v najbližších dňoch na japonskom trhu.