Obedná pauza: cez palubu

Evacuation Game je príjemná logická hra, v ktorej sa musíte popasovať s mimozemšťanmi, čo napadli vašu loď. A to bez zbraní. Iba pomocou otvárania a zatvárania dverí - tak, aby ich to vycuclo do vesmíru. Nesmiete však takýmto spôsobom prísť o príliš veľa

8. jan 2009 o 11:30 Slavomír Benko

Písmo: A - | A + 0 0 Betty's Beer Bar .

Zahrajte a stiahnite si zábavné hry na PLAY.SME.sk . Náš dnešný tip Pomôž barmanke Betty zarobiť si dosť, aby si mohla kúpiť bar v Karibiku. Betty pracuje v príšernom bare - ďaleko od jej vysneného miesta - ale obsluhuje najzábavnejšie a najbláznivejšie postavy. Tvojou úlohou je obsluhovať zákazníkov čo najrýchlejšie; udržovať ich v spokojnosti a získavať obrovské sprepitné, opiť ich, až kým nestvrdnú. S dobrými reflexami a ostrou mysľou môžeš urobiť z Bettinej fantázie realitu. Prisadni si k tejto rýchlej a návykovej hre. Evacuation Game je príjemná logická hra, v ktorej sa musíte popasovať s mimozemšťanmi, čo napadli vašu loď. A to bez zbraní. Iba pomocou otvárania a zatvárania dverí - tak, aby ich to vycuclo do vesmíru. Nesmiete však takýmto spôsobom prísť o príliš veľa členov vašej posádky, a už vôbec nie o kapitána, lebo loď nebude mať kto ovládať.

Ovládanie:

Myš - kliknutím na dvere sa otvoria/zatvoria všetky dvere rovnakej farby na lodi. Kliknutím do stredu miestnosti sa do nej premiestnia všetci členovia posádky, ktorí k nej majú voľný priechod.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.