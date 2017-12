Blíži sa čas moderných elixírov lásky

Ľudia o elixíre lásky snívajú odnepamäti. Alchymisti ho považovali za hlavný cieľ svojho snaženia. Dnes sa „hmotný" kľúč k láske zdá na dosah.

8. jan 2009 o 14:50

BRATISLAVA. Cynici hovoria, že kľúč k láske sme už dávno našli - majetok a peniaze. No materiálne zložky lásky sa tým nevyčerpávajú.

Lásku berieme ako výlučne ľudskú emóciu, hoci po výskume správania zvierat už to také isté nie je. Logika diktuje, že jej základ zdieľame prinajmenšom s najbližšími príbuznými, primátmi a cicavcami.

V eseji pre časopis Nature to zdôraznil Larry Young z Yerkesovho národného strediska pre výskum primátov v Atlante (USA).

Yong citoval viktoriánskeho básnika Alfreda Austina: duša, srdce a telo sú spolu pri láske nerozlučne spojené. Veda od Austinových čias však pokročila, dnes skúma neurologické a biochemické reťazce mentálneho stavu, ktorý voláme láska, ako aj ich genetický základ.

Na výsledky čakajú lekári, psychológovia i sociológovia. Lásku totiž sprevádzajú aj negatívne javy a poznanie jej podstaty ich môže zmierniť alebo prekonať.

Od zvieracích citov k ľudským

Experimentovať s ľuďmi nie je prípustné, preto vedcom pomáhajú zvieracie modely. Osvetlili evolučne staré mentálne stavy ako strach a úzkosť - a lieky, ktoré tak vznikli, pomáhajú miliónom ľudí. Teraz vedci prešli k pozitívnym mentálnym stavom. Ako napríklad láska.

Silné a dlhotrvajúce sociálne väzby s inými príslušníkmi vlastného druhu nevytvára iba človek. Napríklad pri vzťahu matky a dieťaťa zdieľame mozgové mechanizmy so zvieratami.

Potkanom, ovciam i ľuďom sa počas tehotenstva, pôrodu aj dojčenia vylučuje do krvi hormón oxytocín. Jeho prísun do mozgu ovce rýchlo vyvolá väzbu s cudzím jahniatkom.

Dlhodobú párovú väzbu monogamných prériových hrabošov (pri cicavcoch inak vzácnu) podporuje vylučovanie oxytocínu do mozgu samíc. Samica vtedy „zaplanie citom" k najbližšiemu samcovi.

Oxytocín ovplyvňuje mozgový systém odmeňovania a posilňovania správania. V pozadí je neuroprenášač dopamín.

Larry Young poznamenáva, že na ten istý systém pôsobia drogy vyvolávajúce eufóriu, medzi ktoré patrí heroín, kokaín či nikotín.

Od materinskej lásky k partnerskej

Dopamínové mozgové oblasti sa aktivujú pri vzniku hraboších párových väzieb. Rovnako to je pri pohľade ľudskej matky na fotografiu dieťaťa alebo zaľúbených na fotografiu milovaného človeka.

Ľudská partnerská väzba azda vzišla z väzby matka-dieťa. Ženská sexuálna túžba sa oddelila od plodnosti. Poprsie eroticky podnecuje mužov tým, že aktivuje väzbu matka-dieťa. Sex uvoľňuje v mozgu oxytocín, čo posilňuje emocionálnu väzbu.

Pri hraboších samcoch i mužoch zohráva úlohu oxytocínu jeho hormonálny príbuzný vazopresín. Podnecuje párovú väzbu, agresivitu proti iným samcom, ktorí by sa mohli stať ich súpermi, a otcovské správanie.

Variácie regulačnej oblasti génu AVPR1A, ktorý kóduje bielkovinový receptor vazopresínu, súvisia aj s utváraním a pevnosťou ľudských párových väzieb.

Jedna z nich vedie k dvojnásobnej pravdepodobnosti, že muž sa neožení alebo v manželstve prežíva krízy. Manželky mužov s týmto variantom sú nespokojnejšie ako manželky mužov bez nej. AVPR1A stanovuje množstvo receptora vazopresínu v mozgu.

Čas moderných elixírov lásky sa blíži. Na internete možno kúpiť kolínsku z oxytocínu a feromónov. V Austrálii skúšajú oxytocínový sprej pri riešení manželských problémov. Na oxytocínový systém v mozgu pôsobia Prozac aj Viagra.

Ak neurochemicky liečime iné psychické problémy, prečo by sme sa tu mali ostýchať?

Ľudia sú v láske rôzni. Prečo by nás malo udivovať, že sú za tým varianty DNA? Testy zaľúbencom pomôžu odhadnúť šance vzťahu. Budeme však musieť dávať pozor, aby nám niekto neželaný nenalial do pohára „láskybudič".

Monogamné prérijné hraboše zatiaľ elixír lásky nepotrebujú.

FOTO - TODD AHERN, EMORY UNIVERSITY