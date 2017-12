Sony má v pláne tromfy pre Playstation 3

7. jan 2009 o 13:37 Ján Kordoš

Výsledkom sústredenia sa na mainstreamových hráčov je pripravovaný projekt EyePet, ktorý má priniesť na obrazovky virtuálne domáce zvieratká v podobe, v akej sme ich ešte nevideli, pričom využívaná bude (už podľa názvu projektu) aj PS3 kamera. Medzi ďalšie hity sa zrejme zaradí nová hra od vývojárov z Team Ico, ktorú však zatiaľ nepredstavili, no ich predošlé projekty Ico a Shadow of Colossus nás presvedčili natoľko, že nič iné ako brilantnú hru neočakávame. Zabudnúť nesmieme ani hojne propagované Uncharted 2 a nejaký ten skrytý projekt sa zrejme ešte objaví.

Svoje spraví istotne aj nová verzia handheldu PSP-3000, pričom sa v Sony budú snažiť zaraziť postupne klesajúcu tvorbu hier pre túto platformu.

Najlepšie by však v Sony spravili, keby sa rozhodli znížiť cenu hernej konzoly PS3, ktorá je podľa viacerých analytikov príliš vysoká. Pre porovnanie kúpite v Gameexprese X360 so 60 GB diskom a hrou Gears of War 2 za necelých 268,87€, zatiaľ čo samotná PS3 so 40 GB a bez hry vás vyjde na 363,47€. V zahraničí kúpite zas X360 so 120 GB diskom za 229.99 britských libier a PS3 s 80 GB diskom by vás stála 299,99 libier. V Sony však zatiaľ o znižovaní ceny PS3 nechcú počuť.

Aaron Greenberg z Microsoftu však predpovedá, že cena padne behom niekoľkých mesiacov. Na obľúbenosti PS3 v Európe nemení nič ani fakt, že sa X360 predával v predvianočnom období viac než dobre a dokonca predstihol v predaji japonskú konzolu. Podľa ohlasov tuzemských predajcov sa však v prípade multiplatformových titulov predávajú viac tie, ktoré sú určené pre Playstation 3.

