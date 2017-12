Ako „vytiahnuť“ obrázky z PDF súborov?

Ak ste to niekedy skúšali cez kopírovanie obsahu obrazovky, určite viete, že výsledky nie sú najlepšie. Existuje však softvér, ktorý to zvládne bez toho, aby ste museli mať nainštalovanú podporu prehliadania PDF súborov. Volá sa Some PDF Image Extract.

7. jan 2009 o 8:32 Milan Gigel, (mg)

Inštalačný balík nájdete na adrese http://somepdf.com/downloads.html a po sprevádzkovaní na platforme Windows budete mať možnosť extrahovať grafický obsah súborov vo formátoch TIF, JPEG, BMP, GIF, PNG, TGA, PBM, PPM, PC. Výhodou je, že dostupné je aj dávkové spracovanie, takže stačí určiť adresár s PDF predlohami a o vylúskanie ich obsahu sa softvér postará sám.