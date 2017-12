Osemsto obcí nemá pripojenie na internet

Zavedenie internetu v obciach by malo byť podľa M. Sýkoru povinnosťou štátu. Približne osemsto obcí nemá pripojenie na internet. "Je to hanba," povedal predseda Michal Sýkora, predseda Združenia miest a obcí Slovenska, ktorého prioritou je informatizácie

6. jan 2009 o 17:11 SITA

BRATISLAVA.Približne osemsto obcí nemá pripojenie na internet. "Je to hanba," povedal predseda Michal Sýkora, predseda Združenia miest a obcí Slovenska, ktorého prioritou je informatizácie samosprávy. Zavedenie internetu v obciach by malo byť podľa neho povinnosťou štátu. Mala by to byť požiadavka zo strany samosprávy, uviedol Sýkora.

Mestá a obce mali podľa Sýkoru roky zavedenie internetu sľúbené, ale takmer nič sa nestalo. "Potom je problém, že nemáme celú samosprávu poprepájanú emailovými adresami," povedal Sýkora. Vlastnú internetovú stránku má napríklad okolo tisíc sto miest a obcí, zvyšným približne dvom tisíckam chýba. Podľa Sýkoru by dnes mala byť internetová komunikácia samospráv s občanmi už bežná. "Ak chceme zlepšiť komunikáciu, musíme to mať," uviedol. Ak teraz nebudeme úspešní, "potom sa už nebudeme smiať", dodal Sýkora.

Nevyhnutnosť informatizácie samosprávy je jednou z priorít ZMOS. Chce ju financovať najmä z prostriedkov EÚ. Na vybavenie obcí počítačmi, ich pripojenie na internet a na odborný personál chcú získať peniaze z Národného strategického referenčného rámca - z operačného programu Informatizácia spoločnosti. Bez informatizácie obcí podľa Sýkoru nie je možný slobodný prístup ich obyvateľov k informáciám.