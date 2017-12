Ministerstvo školstva vypísalo zákazku na on-line informačný systém za 59-tisíc eur

Ministerstvo školstva (MŠ) SR vypísalo zákazku na zabezpečenie on-line informačného systému Mobility on-line v predpokladanej sume 59.000 eur (1,77 milióna Sk) bez DPH.

5. jan 2009 o 15:42 TASR

BRATISLAVA. Informačný systém má poslúžiť na administráciu akademických mobilít a nasadenie publikačného systému pre správu obsahu prezentačných internetových stránok, uvádza sa na stránke ministerstva školstva.

Súťažné podklady zverejňuje ministerstvo počas šiestich dní, od 2. do 7. januára, z nich sú dva dni víkendové, jeden deň sviatok. Záujemcovia si tieto podklady môžu vyzdvihnúť osobne, stihnú to ešte v stredu 7. januára v čase od 8. do 15. hodiny na adrese MŠ SR, Sekcia medzinárodnej spolupráce, Levická 3, alebo poštou na adrese MŠ SR, Stromová 3 v Bratislave.

Ponuky je potrebné predložiť v uzatvorených obálkach označených Zákazka na dodávku služieb - neotvárať, s heslom Realizácia informačného systému Mobility on-line, do 16. januára, do 9. hodiny. Kritériom na vyhodnotenie bude najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH.

Zákazka podľa ministerstva vyplýva z potreby sekcie medzinárodnej spolupráce MŠ SR zabezpečiť vývoj, testovanie a implementáciu informačného subsystému Mobility on-line.

Viac informácií možno nájsť na internetovej adrese ministerstva školstva v sekcii Výberové konania.