Stĺpček Miloša Čermáka: Sex alebo web

Nemenovaná technologická firma atakovala minulý rok médiá svojím prieskumom medzi používateľmi internetu. A to celkom úspešne, zvlášť vzhľadom na výsledok, podľa ktorého takmer polovica žien dáva prednosť internetu pred sexom.

7. jan 2009 o 0:04 Miloš Čermák

Dostalo sa to dokonca do spravodajstva komerčnej televízie. Dobrá práca!

Tvrdenie ma rovnako zaujalo nielen pre rozdiel, ktorý sa opäť ukázal medzi ženami a mužmi. Z tých by totiž uprednostnila internet pred sexom iba tretina. Respondenti dostali otázku zhruba v tom zmysle, či by sa radšej vzdali sexu, alebo prístupu na internet. Nezdá sa vám to čudné?

Chápem, že sex je pre prezentáciu výsledkov lepší ako napríklad „konzumácia smotanových tort“. Ale ako tieto dve veci súvisia?

Existuje dobrý sex a zlý sex, rovnako ako zaujímavé a nudné webové stránky. Môžeme mať sex na internete a tiež surfovať po internete za sexom, prípadne pred sexom, prípadne po ňom. Ale prečo by mal niekto voliť medzi jedným a druhým?

Sex ako fyziologickú potrebu nemožno zo života vytesniť. To sa mohli rovno spýtať, či by respondentky radšej prestali používať internet, alebo sa prestali potiť. Zaujímalo by ma, čo tá polovica žien, ktoré by sex radšej vypustili, na internete robí. Stavím sa, že väčšinu času klebetia s kamarátkami o šatách, topánkach a chlapoch. Rozumej: o tom, čo nejako súvisí so sexom.

O zmienenej tretine mužov nehovoriac, tí rovno surfujú po pornostránkach. Tiež neviem, ako zmienený prieskum prebiehal. Kedysi ma v centre Prahy zastavila študentka s dlhými umastenými vlasmi a otráveným výrazom v tvári. Chcela vedieť, aký mám vzťah k jogurtovým müsli tyčinkám.

Nič proti nim nemám, ale vzhľadom na okolnosti som len odsekol, že müsli tyčinky neznášam.

Ak na internet a sex najali niekoho podobného, potom výsledky chápem. Mimochodom, podľa dosiaľ nepublikovaného prieskumu dáva 37 percent Sloveniek prednosť čítaniu tohto stĺpčeka pred bozkávaním sa s tmavovlasými mužmi.