Britskí vedci odmietajú "mýty o detoxe" organizmu

Neexistujú žiadne dôkazy, že produkty, ktoré podľa reklám majú pomôcť telu očistiť sa od škodlivých látok, skutočne fungujú, varujú britskí vedci.

10. jan 2009 o 12:00 ČTK

LONDÝN.

Charitatívna nadácia Sense About Science posudzovala 15 produktov od balenej vody až po peeling tváre a zistila, že mnohé tvrdenia o detoxikačných účinkoch "nemajú zmysel".

Ktokoľvek, kto si po Vianociach robí starosti s následkami jedla a pitia, si poslúži rovnako dobre, keď bude zdravo jesť a veľa spať, tvrdia vedci. Tí sa na detoxikačné produkty pozreli poriadne v rámci kampane za odhalenie reklamných trikov, keď spoločnosti používajú vedecky znejúce vety, ktoré však v skutočnosti nič neznamenajú.

Vedci vyzvali spoločnosti produkujúce a propagujúce škálu produktov od vitamínov po šampóny, detoxikačné náplaste či peeling, aby poskytli dôkazy podporujúce ich tvrdenie o detoxikačných účinkoch výrobkov. Ani dve firmy, zdá sa, nepoužívajú rovnakú definíciu detoxu, čo podľa Oxfordského slovníka angličtiny je odstránenie toxických látok či vlastností.

Vo väčšine prípadov boli producenti a predajcovia nútení priznať, že jednoducho premenovali proces, ako je napríklad čistenie či prečistenie, na detox, uvádzajú vedci. Jeden z nich skúmal čiastiaci prípravok istej firmy, ktorá tvrdila, že jej výrobok detoxikuje pleť odstránením toxínov. Tieto "toxíny" sa však nakoniec ukázali ako špina, líčidlá a pleťové krémy, ktorých odstránenie by sa očakávalo od akéhokoľvek čistiaceho prostriedku.

Päťdňový detoxikačný plán istej farmaceutickej firmy, ktorý ubezpečoval, že telo detoxikuje a odplaví z neho toxíny, zožal kritiku za to, že svoje tvrdenia neopiera o dôkazy.

Bilogička Evelyn Harveyová, ktorá sa výrobkom zaoberala, si myslí, že ak budú zákazníci dodržiavať zdravú stravu, ktorá sa k potravinovému doplnku odporúča, potom sa budú zrejme cítiť lepšie - avšak s produktom samotným to nebude mať nič společné.

Vedci zároveň varujú, že niektoré detoxikačné diéty môžu mať v najhoršom prípade nebezpečné dôsledky a prinejlepšom sú plytvaním peňazí. "Minimum, čo by predajcovia detoxikačných produktov mali byť schopní poskytnúť, je jasné pochopenie, čo vlastne detox znamená, a dôkaz, že ich produkt skutočne funguje," hovorí chemik Tom Wells, ktorý sa výskumu zúčastnil. "Ľudia, ktorých sme kontaktovali, neboli schopní urobiť to ani to."

Hovorkyňa jednej z kritizovaných firiem povedala, že päťdňový detoxikačný plán povzbudzuje zákazníkov, aby pili vodu, a obsahuje ingrediencie, ktoré "bojujú proti toxínom a pomáhajú chrániť pred nebezpečenstvom voľných radikálov". Ďalšia z kritizovaných spoločností vyhlásila: "Všetky (naše) produkty sa podrobujú prísnemu testovániu a posudzovaniu, aby sme zabezpečili, že naše tvrdenia sú presné a zákazníkom zaznamenateľné."