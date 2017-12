Mliečna dráha je väčšia

6. jan 2009 o 8:45 SITA

WASHINGTON. Naša galaxia, Mliečna dráha, je väčšia, hustejšia a točí sa rýchlejšie, ako sa doteraz predpokladalo. Zistil to tím amerických astronómov pod vedením Marka Reida, ktorý o výsledkoch výskumu informoval v pondelok na konferencii v kalifornskom Long Beach. Mliečna dráha je podľa najnovších pozorovaní približne rovnakých rozmerov ako susedná galaxia Andromeda.

Naša galaxia je podľa Reida o 15 percent rozsiahlejšia a točí sa o 15 percent rýchlejšie, ako sa astronómovia doteraz domnievali. Z hľadiska jej budúcnosti je ešte dôležitejšie to, že sa teraz javí oproti predchádzajúcim pozorovaniam o 50 percent hmotnejšia, pričom za týmto prírastkom je najmä tmavá hmota, ktorú nevidíme, no jej prítomnosť vo vesmíre sa dá dokázať pomocou výpočtov.

Najnovšie zistenia neveštia podľa astronómov pre Mliečnu dráhu nič dobrého. Keďže vyššia hmotnosť rovná sa silnejšia gravitácia, zrážka s Andromedou, ktorú astronómovia projektujú do ďalekej budúcnosti, by mala nastať skôr a mala by byť silnejšia a ničivejšia. Podľa zistení Reidovho tímu by k zrážke malo prísť o 2 až 3 miliardy svetelných rokov.