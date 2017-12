Hideo Kojima pracuje na dvoch veľkých projektoch

5. jan 2009 o 15:39 Ján Kordoš

I toto uznávané zoskupenie muselo prejsť veľkou reštrukturalizáciou, avšak zdá sa, že všetko je už v najlepšom poriadku. Hideo Kojima pre Famitsu prezradil, že momentálne pracuje na dvoch projektoch. Jeden by mal byť typicky „kojimovský“, teda presne to, čo od neho fanúšikovia očakávajú a druhým bude jedno veľké prekvapenie, ktoré je primárne orientované na západných hráčov, čiže tých európskych a amerických. Nie sú to síce žiadne konkrétne informácie, nikde nepadlo slovo o tom, či bude mať séria Metal Gear pokračovanie, na ktorom sa bude podieľať i Kojima, no on sám už uviedol, že by si chcel dať od tejto značky pauzu.

Môžeme preto len hádať, či sa znovu dočkáme špionážneho trileru a napríklad strieľačky z vlastného pohľadu. Práve druhý projekt by totiž mal ukázať cestu, ktorým sa bude Kojima Productions uberať. Samotný Hideo už dávnejšie prehlásil, že sa bude sústrediť na „nejaponských“ hráčov, ktorým chce ušiť hru na mieru. Nechajme sa prekvapiť. V prípade akéhokoľvek projektu od Kojimu sú však očakávanie len tie najvyššie.

Zdroj: Kotaku, Famitsu