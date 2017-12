Richard "Lord British" Garriot chce znovu tvoriť

5. jan 2009 o 15:20 Ján Kordoš

Jeho výlet do vesmíru bol spestrením noviniek, avšak bolo otázne, či sa nám Garriot prihovorí prostredníctvom svojho herného rukopisu. Mohli sme nad jeho ďalším pôsobením lámať palicu, veď po vydaní Tabula Rasy sa žiadnej hre nevenoval, no po jeho vyjadrení pre BBC News sa zdá, že je znovu plný elánu do tvorby hier. Znovu by sa rád venoval fantasy projektu, znovu by malo ísť o MMORPG hru, ale to je však všetko, čo vieme. Žiadny vývojár a ani vydavateľ s ním spoluprácu neohlásil, no známe meno istotne neostane dlho bez práce. Len aby to Garriot znovu neprepískol ako v prípade už spomínanej Tabula Rasy.

Zdroj: Shacknews