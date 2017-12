Ministerstvo vnútra nakúpi počítače za takmer desať miliónov eur

Ministerstvo vnútra (MV) SR nakúpi počítačové zostavy a tlačiarne za 9,79 milióna eur bez DPH (295 miliónov Sk). Informácie o výsledku verejnej súťaže zverejnilo vo Vestníku verejného obstarávania.

5. jan 2009 o 10:26 TASR

BRATISLAVA.

Podľa vestníka rezort vnútra počas trvania rámcovej dohody nakúpi pracovné stanice rôznych druhov, 17-, 19-, 20-, 24- a 40-palcové monitory, rôzne klávesnice vrátane súprav bezdrôtových klávesníc spolu s bezdrôtovými myšami. Myši k počítačom nakúpi optické i laserové, ďalej 16.010 tlačiarní, z ktorých 500 bude prenosných a desať veľkorozmerných.

Pracovné stanice dodá výherca verejnej súťaže od 420,89 eura (12.640 Sk) do 577,24 eura (17.390 Sk) za kus, monitory od 143,39 eura (4320 Sk) do 1215,29 eura (36.610 Sk). Jedna optická myš bude stáť rezort vnútra 10,62 eura (320 Sk) a laserová 28,21 eura (850 Sk). Súpravu bezdrôtovej klávesnice spolu s bezdrôtovou myšou nakúpi ministerstvo za 28,21 eura (850 Sk). Cena tlačiarní sa pohybuje od 167,96 eura (5060 Sk) do 9577,44 eura (288.530 Sk).

S dodaním zákazky súvisí aj montáž a inštalácia, zabezpečenie servisných opráv a údržba počas platnej záručnej lehoty a zaškolenie technických pracovníkov kupujúceho. "Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie pozáručného servisu na jednotlivé zariadenia po uplynutí zákonom stanovenej záručnej lehoty počas trvania rámcovej dohody, poradenstvo a konzultácie v rozsahu informácií o produkte," uvádza sa vo vestníku.

Zariadenia dodá MV SR bratislavská firma Datalan, pričom kritériom na vyhodnotenie ponúk vo verejnej súťaži bola ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.

Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní. Uzatvorená bola rámcová dohoda.